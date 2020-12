1月23日に公開される映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソングとして、宇多田ヒカルが書き下ろしの新曲「One Last Kiss」を提供した。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの完結編。当初は今年6月の公開が予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により約7カ月の延期を経ていよいよ公開を迎える。宇多田は2007年公開の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」以降、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ全作にテーマソングを提供することとなる。

またシリーズ完結を記念し、これまでに宇多田が「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズに提供した関連楽曲全曲を収録したCD、および完全生産限定アナログのリリースも決定した。本作には「One Last Kiss」のほか「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」テーマソングの「Beautiful World」、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」テーマソングの「桜流し」などが収録される。ジャケットには「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で実際に使用される碇シンジ、綾波レイの原画が用いられた。1月27日の発売に先駆け、映画公開翌日の1月24日からは「One Last Kiss」の先行配信がスタートする。

なお本日12月9日には宇多田のデビュー22周年を記念した特設ページがオープン。このページでは宇多田の楽曲22曲で構成された、各界著名人らによるプレイリストが公開される。Twitterではハッシュタグ「#hikaruutada22」を付けたファンからのプレイリスト投稿も募集しており、投稿した人の中から抽選で200名に「One Last Kiss」のクリアファイルがプレゼントされる。

宇多田ヒカル「One Last Kiss」収録曲

・One Last Kiss(映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」テーマソング)

・Beautiful World(映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」テーマソング)

・Beautiful World -PLANiTb Acoustica Mix-(映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」テーマソング)

・桜流し(映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」テーマソング)

・Fly Me To The Moon (In Other Words) -2007 MIX-(映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」予告編挿入歌)

ほか