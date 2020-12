フジテレビ系の連続ドキュメンタリー番組「RIDE ON TIME」の12月18日(金)放送回より、Snow Manの特集がオンエアされる。

「RIDE ON TIME」では昨年3月にデビュー前のジャニーズJr.時代の彼らを特集しているが、今回はデビュー後のメンバーに密着し、逆境に立ち向かう姿を追う。今年1月のデビューシングル「D.D.」、10月リリースの2ndシングル「KISSIN' MY LIPS」は共にミリオンヒットを記録。華々しいデビューイヤーとなるはずだったSnow Manだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりデビューコンサートやアジアツアーが中止となった。7月からは主演舞台「滝沢歌舞伎 ZERO 2020」の稽古が始まるものの、長い自粛生活を経た体への負担、呼吸を妨げるマスクの存在が彼らを苦しめる。

その舞台も中止されるが、これに代わり「滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie」の制作が決定。しかし殺陣や腹筋太鼓といった体を張る演目のテイクを重ねることで、メンバーの体力は削られる。数々の試練を越えた夏の終わりには、中止となったデビューライブを10月に無観客生配信ライブとして行うことが決まり、9人は逆境を乗り越えるべく新たな一歩を踏み出していく。

フジテレビ「連続ドキュメンタリー『RIDE ON TIME』」

2020年12月18日(金)25:15~25:45

※関東ローカル