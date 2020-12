ボウモアとアストンマーティンがDBXで特別なコラボレーション！

アストンマーティンは、伝説的なシングルモルト・ウイスキー蒸留所であるBowmore(ボウモア)との画期的なパートナーシップを記念して、「Q by Aston Martin」仕様の特別なDBXを発表した。



印象的なアストンマーティンDBX Bowmoreエディションは、2つの英国のラグジュアリー・ブランドによるパートナーシップを祝い、究極のパーソナライゼーション・サービスを提供する「Q by Aston Martin」によって製作される。わずか18台のみが限定生産されるDBX Bowmoreのオーナーの方々は、ボウモアの蒸留所があるスコットランドのアイラ島を訪問する特別な機会が提供される。







アストンマーティン・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのマレク・ライヒマンは次のように述べている。「アストンマーティンDBXは、”Q by Aston Martin”による最高レベルのカスタマイゼーションを行うための完璧なキャンバスである。アストンマーティンとBowmoreの両ブランドは、時代を超えた美しさと永続的なレガシーを生み出すという同じビジョンを共有しています。また、そのレガシーに忠実であると同時に、常に新しい手法を取り入れているという点でも共通点があり、このビジョンがDBX Bowmoreエディションにも反映されています。DBXのサイドストレーキのインレイには、ウイスキー蒸留器に使用されている銅製のストリップが使用され、インテリアには”ボウモア・ツイード”によるアクセントが追加されています。DBX Bowmoreは、”Q by Aston Martin”が製造した非常に美しいいリミテッド・エディションです」



DBX Bowmoreは、ボウモア・ブルーと呼ばれる印象的なボディカラーを纏っている。このカラーは、アストンマーティンの長い歴史の中で使用されてきたカラー・アーカイブの中から、「Q by Aston Martin」がこのモデル専用に復活させたものである。カスタマーは、好みに応じて他のボディカラーを選択することも可能。例えば、追加の選択肢として提供されるキセノングレーと呼ばれるカラーは見る角度によって青みがかった色が浮かび上がる魅力的なカラーである。DBXのサイドストレーキには、Bowmoreの長い伝統に敬意を表して、オリジナル・ウイスキーの銅を使用したBowmoreブランドのコッパー・インレイをアクセントとして採用している。







オプションのブラック・ブレーキ・キャリパーは、艶消し仕上げのホイールに繊細な印象を与え、アストンマーティン・ウイング・エンブレムとスクリプト、「Q by Aston Martin」のフェンダー・エンブレムが、エクステリア全体のエレガントな印象を演出している。



インテリアには、オブシディアン・モノトーンまたはコッパー・タン・メタリック/オブシディアン・デュオトーンのいずれかを選択することができる。どちらのトリムを選択しても、スコットランドのアイラ島を象徴する「ボウモア・ツイード」のアクセントが採用される。「ボウモア・ツイード」は、1883年に設立され、毛織物製品で世界的に有名なIslay Woollen Mill社によって作成されたもので、その繊細で洗練されたデザインは、ボウモアとアイラ島の自然を反映し、アイラ島のテロワールと湖にヒントを得たコッパーおよびブルーのカラーを特徴としている。







さらに、インテリアには、研磨仕上げの銅製カップホルダーや、ボウモアの蒸留器からリサイクルされた銅で作られたシルプレートなど、「Q by Aston Martin」による数多くのデザイン・ディテールが採用されている。グロスブラックのセンターコンソール・トリムインレイは、特注の手作業による銅箔で飾られている。さらに、ボウモア・ツイード・ピクニック・ブランケットやレザー製旅行カバンなど、「Q by Aston Martin」が特別にデザインしたアクセサリーも付属。



DBX Bowmoreエディションを購入した18人のオーナーの方々は、スコットランドで開催され、究極のラグジュアリー体験を提供する「Aston Martin Art of Living」に招待する。 ゲストの方々は、エジンバラへ旅行し、そこで注文したDBXスペシャル・エディションと対面する。その後、壮大なスコットランドの田園地帯を走る約270kmのドライブ旅行を開始し、ローモンド湖とトロサックス国立公園を訪れてから、アイラ島行きのフェリーに乗り込む。



アイラ島では、贅沢な食事とともに、3日間を過ごす。その間、Islay Woollen Mill社を訪れ、ボウモア蒸留所のプライベートツアーが行われる。この特別なツアーでは、39年間にわたって熟成されてきた特別なBowmoreシングルモルトを、樽から直接ボトルに詰めるという類まれな機会が提供される。さらに、英国王室を含み、長年にわたって数多くのVIPに最高級のスコッチを提供してきた世界最古の成熟庫、No.1 Vaults(第1貯蔵庫)への入室が特別に許可される。



アストンマーティンとBowmoreのユニークなパートナーシップでは、「Black Bowmore DB5 1964」という名称のシングルモルトが既に生み出されている。このスコッチのボトルは、伝説的なモデル、アストンマーティンDB5の本物のピストンを組み合わたもの。2つの象徴的なブランドがコラボレーションすることによって、さらにラグジュアリーな製品や、素晴らしいライフスタイル体験が生み出されてゆくだろう。



Bowmoreの親会社であるビームサントリーのスコッチ担当グローバル・マネージング・ディレクターであるフランソワ・バジーニは、次のようにコメント。「アストンマーティンとのパートナーシップは、エキサイティングで魅力的なコラボレーションとして結実しています。今回、私たちが共に歩む旅の次のステップとして、DBX Bowmoreスペシャル・エディションを発表しました。この美しい車のオーナーの方々をアイラ島の蒸留所に招き、ボウモアと私たちの島が提供するすべてのものを紹介できる日を今から楽しみしています。私たちは、まったく異なる製品を製造していますが、共通の価値観と情熱は常に一致しているため、将来的には、さらにエキサイティングな発表ができると確信しています」



「Q by Aston Martin」によるDBX Bowmoreエディションは、現在世界中で注文を受け付けており、納車は2021年第4四半期に行われる予定。