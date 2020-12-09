映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソングが宇多田ヒカルの新曲「One Last Kiss」に決定した。

「One Last Kiss」は映画の公開翌日となる2021年1月24日に、各種ダウンロード・サブスクリプションサービスにて先行配信。iTunesでは本日12月9日にプリオーダーがスタートした。さらに、「One Last Kiss」に加え、「Beautiful World」「桜流し」など、宇多田が「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズに提供してきた楽曲すべてを収録したEPの発売も決定。CD、および完全生産限定の30cmLP盤の2形態で1月27日に同時発売される。CDジャケットには碇シンジ、LPジャケットには綾波レイが「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で実際に使用される原画でデザインされた。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

2021年1月23日（土）公開

スタッフ

企画・原作・脚本：庵野秀明

総作画監督：錦織敦史

作画監督：井関修一、金世俊、浅野直之、田中将賀、新井浩一

副監督：谷田部透湖、小松田大全

デザインワークス：山下いくと、渭原敏明、コヤマシゲト、安野モヨコ、高倉武史、渡部隆

CGIアートディレクター：小林浩康

CGI監督：鬼塚大輔

3Dアニメーションディレクター：松井祐亮

3Dモデリングディレクター：小林学

3Dテクニカルディレクター：鈴木貴志

3Dルックデヴディレクター：岩里昌則

2DCGディレクター：座間香代子

動画検査：村田康人

色彩設計：菊地和子（Wish）

美術監督：串田達也（でほぎゃらりー）

撮影監督：福士享（T2studio）

特技監督：山田豊徳

編集：辻田恵美

音楽：鷺巣詩郎

音響効果：野口透

録音：住谷真

台詞演出：山田陽（サウンドチーム・ドンファン）

総監督助手：轟木一騎

制作統括プロデューサー：岡島隆敏

アニメーションプロデューサー：杉谷勇樹

設定制作：田中隼人

プリヴィズ統括制作：川島正規

制作：スタジオカラー

配給：東宝、東映、カラー

宣伝：カラー

製作：カラー

エグゼクティブ・プロデューサー：緒方智幸

コンセプトアートディレクター：前田真宏

監督：鶴巻和哉、中山勝一

総監督：庵野秀明

(c)カラー