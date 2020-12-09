コスプレイヤー伊織もえが12月6日、自身のTwitterを更新し「VALORANT FIRST STRIKE JAPAN Powered by RAGE」のオフショットを披露した。
「VALORANT FIRST STRIKE JAPAN Powered by RAGE」は、ライアットゲームズによるゲーム『VALORANT』の公式大会。テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」。12月3日から6日にかけて開催された。
伊織は本作のプレイヤーでもあり、本イベントのゲストとして出演。伊織は、セミファイナル時のオフショットを披露した。
本日は #VALORANT FIRST STRIKE JAPAN— 伊織もえ (@moe_five) December 5, 2020
Powered by #RAGE セミファイナルありがとうございました！☺️
明日はとうとう優勝が決まります…！✧*｡٩(ˊᗜˋ*)و✧*｡
／
明日は12時より配信開始❤
＼#YouTube▷ https://t.co/gS4fazgrVi#Twitch も🥰 pic.twitter.com/9kmeNfUMCT
(C)とてもかわいい