伊織もえ

コスプレイヤー伊織もえが12月6日、自身のTwitterを更新し「VALORANT FIRST STRIKE JAPAN Powered by RAGE」のオフショットを披露した。

「VALORANT FIRST STRIKE JAPAN Powered by RAGE」は、ライアットゲームズによるゲーム『VALORANT』の公式大会。テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」。12月3日から6日にかけて開催された。

伊織は本作のプレイヤーでもあり、本イベントのゲストとして出演。伊織は、セミファイナル時のオフショットを披露した。

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