コスプレイヤー火将ロシエルが12月1日、自身のTwitterを更新し「H-POP to World」オフショットのゴシック&ロリータ衣装を披露した。

火将ロシエル

火将は原宿カルチャーの祭典「H-POP to World」に出演し、ゴシック&ロリータ姿を披露。「ALICE and the PIRATESさんのお洋服を着させて頂きました! 豪華&綺麗な演出で、とても楽しかったです…!!! ご視聴ありがとうございました」とツイートし、画像を披露した。この投稿にファンからは「ため息ものの美しさ」「吸い寄せられる魅力」という声が寄せられた。

昨日は『H-POP to World』ファッションショーに出演しました!

1部のゴシック&ロリータでは、

ALICE and the PIRATESさんのお洋服を着させて頂きました!

豪華&綺麗な演出で、とても楽しかったです…!!!ご視聴ありがとうございました♪ pic.twitter.com/9mftQpuxOB — 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) December 1, 2020

