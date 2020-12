マカロニえんぴつ・はっとり バンドメンバーは「華が無いヤツを選びました(笑)」

マカロニえんぴつが、12月7日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、バンドを組んだ経緯を聞きました。さかた校長:みなさんは大学で組まれたんですよね? どういった経緯で生まれたのですか?はっとり(Vo/Gt):音楽の専門の大学で、しかもロックのコースがある特殊なところだったんです。こもり教頭:そこから、おのずと集まった感じですか?はっとり:そのコースはサポートミュージシャンになる人が多くて、みんな無理してバンドを組む感じではなかったんです。でも俺は絶対バンドが組みたいと思っていたので、入学してすぐに……。こもり教頭:じゃあみなさんは、はっとり先生ハンティングなんですか?はっとり:そうです。演奏も見てなくて……(笑)。さかた校長:えーっ?! それでどうやって選んだのですか?はっとり:なんだろう……華が無いヤツを選びました(笑)。言うことを聞いてくれそうな人というか……(笑)。一同:(笑)。さかた校長:いやいや(笑)。もうちょっとオブラートに包んだ言い方を……!(笑)。はっとり:人当たりの良さそうな人たちに声をかけましたね(笑)。ロックのコースなので、金髪にピアスで「我が道を行くぜ!」みたいな人も多かったんですけど、そういう人は「俺が誘わなくてもやるだろう」と。さかた校長:皆さんは、声をかけられてどうだったんですか?田辺由明(Gt/Cho):まだ誰も友達ができない間に……授業が終わって廊下を1人で歩いていたら急に後ろから肩を叩かれて、「バンドをやりたいからギター弾いてよ!」って。名前も名乗らずに言ったんですよ。さかた校長:えー!田辺:僕も僕で「いいよ!」って言ったんですけど(笑)。僕は同期と比べて年齢が4つ上なんです。なので、声をかけられたのが嬉しかったというのもあって……そのときにもらったデモも良かったので。はっとり:高校のときから作りためていたデモ音源を渡しましたね。彼はフライングVというギターしか弾かないんですけど、それを持ち歩いていたんです。しかもオリエンテーションをしているのに、後ろで弾いているんですよ。「コイツ、めちゃめちゃロックじゃん!」と思って(笑)。こもり教頭:(笑)。田辺:しかもそのときに弾いていたのが、はっとりも好きなタイプの曲だったんです。ハードロックの……。はっとり:マイケル・シェンカーという、フライングVを弾くドイツ人のギタリストがいるんですけど。革ジャンを着て長髪で、白と黒のフライングVで……マイケル・シェンカーまんまの物を弾いていて、フレーズもマイケル・シェンカーだったんです。俺もマイケル・シェンカーが好きだから、よっちゃんの前に座ってゴソゴソとギターを取り出して、マイケル・シェンカーの曲を弾くっていう……(笑)。さかた校長:すぐにセッションをしたんですか?!田辺:そこでは、話はしていないんですよ(笑)。さかた校長:まず話すでしょ!はっとり:声がかけられなくて……「それってマイケル・シェンカーじゃん」とか言えないから、「気づいてくれないかなぁ」って(笑)。一同:(笑)。はっとり:なのにオリエンテーションが終わったらすぐに出ていったから、追いかけて「マイケル・シェンカー弾いてたよね?」みたいなことを言って「バンド一緒にやってよ」って言ったのが始まりですね。さかた校長:へ~。あとのお二人は?高野賢也(Ba/Cho):俺は図書館で譜面をプリントアウトしていたら、声をかけてきたんです。入学したてで友達が欲しかったから嬉しくて。しかも「バンドを組んで!」って言われたので、「いいよ!」って。さかた校長:長谷川先生は?長谷川大喜(Key/Cho):僕はエレクトーンコースにいたんです。このコースは上品なんですよ(笑)。バンドをやったこともなくて、みんなでリハに入るときには「痛いことされないかな……?」って心配していました(笑)。はっとり:ギターで殴るとか?!長谷川:それはわからないけど、石を投げてくるとか……(笑)。さかた校長:そんな人は、なかなかいないでしょ! それからマカロニえんぴつとして、ずっと続いているんですね。はっとり:みんな音楽が好きな人で良かった、と思いますね。番組ではマカロニえんぴつとともに、コロナ禍で思うように活動ができない軽音楽部の生徒たちを応援するプロジェクト『SCHOOL OF LOCK! 軽音LOCKS! supported byヤマハミュージックジャパン』をスタート。マカロニえんぴつが特別講師となり、選ばれた1組のバンドを直接指導します。募集は12月15日(火)23時59分までです。詳細については特設サイト(https://tfm.co.jp/lock/2020/keion/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/