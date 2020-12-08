TVアニメ「アズールレーン びそくぜんしんっ！」が、2021年1月11日にTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始。併せて新PVと場面写真が公開された。

スマホ向けゲームアプリ「アズールレーン」の新作アニメとなる「アズールレーン びそくぜんしんっ！」は、アズールレーンの公式Twitter（@azurlane_staff）とまんが4コマぱれっと（一迅社）で連載中の4コママンガが原作。またdアニメストア、Hulu、Amazonほか各配信サイトにて1月12日24時より順次配信開始される。

TVアニメ「アズールレーン びそくぜんしんっ！」

放送情報

TOKYO MX：2021年1月11日（月）25:00～

BS11：2021年1月11日（月）25:00～

AT-X：2021年1月13日（水）23:10～（※毎週金曜日11:10～、毎週火曜日17:10にリピート放送あり）

配信情報

2021年1月12日（火）24:00以降順次配信開始

dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Hulu、バンダイチャンネル、ひかりTV、ニコニコ動画、FOD、Amazon、Rakuten TV、ビデオマーケット、DMM.com、GYAOストア、GYAO!、あにてれ、TSUTAYA TV

スタッフ

漫画：ホリ（まんが4コマぱれっと/一迅社刊）

原作：「アズールレーン」運営

監督：神保昌登

脚本：佐藤裕

キャラクターデザイン：荻原弘光

総作画監督：荻原弘光、斉藤健吾

美術監督：荒井和浩

色彩設計：濱岡幸治

撮影監督：北岡正

編集：REAL-T、新見元希

音楽：Shade

音響監督：土屋雅紀

音響効果：倉橋裕宗

音響制作：デルファイサウンド

主題歌制作：ストレイキャッツ

主題歌：新田恵海「Longing for!」 / 榊原ゆい「まひるいろシエスタ」

製作：Yostar

制作：Yostar Pictures/studio CANDY BOX

制作協力：横浜アニメーションラボ

キャスト

ジャベリン：山根希美

綾波：大地葉

ラフィー：長縄まりあ

Z23：阿部里果

ほか

(c)Manjuu Co.,Ltd., Yongshi Co.,Ltd.& Yostar, Inc.／ホリ, 一迅社／Yostar Pictures, Inc.