TVアニメ「アズールレーン びそくぜんしんっ！」が、2021年1月11日にTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始。併せて新PVと場面写真が公開された。
スマホ向けゲームアプリ「アズールレーン」の新作アニメとなる「アズールレーン びそくぜんしんっ！」は、アズールレーンの公式Twitter（@azurlane_staff）とまんが4コマぱれっと（一迅社）で連載中の4コママンガが原作。またdアニメストア、Hulu、Amazonほか各配信サイトにて1月12日24時より順次配信開始される。
TVアニメ「アズールレーン びそくぜんしんっ！」
放送情報
TOKYO MX：2021年1月11日（月）25:00～
BS11：2021年1月11日（月）25:00～
AT-X：2021年1月13日（水）23:10～（※毎週金曜日11:10～、毎週火曜日17:10にリピート放送あり）
配信情報
2021年1月12日（火）24:00以降順次配信開始
dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、Hulu、バンダイチャンネル、ひかりTV、ニコニコ動画、FOD、Amazon、Rakuten TV、ビデオマーケット、DMM.com、GYAOストア、GYAO!、あにてれ、TSUTAYA TV
スタッフ
漫画：ホリ（まんが4コマぱれっと/一迅社刊）
原作：「アズールレーン」運営
監督：神保昌登
脚本：佐藤裕
キャラクターデザイン：荻原弘光
総作画監督：荻原弘光、斉藤健吾
美術監督：荒井和浩
色彩設計：濱岡幸治
撮影監督：北岡正
編集：REAL-T、新見元希
音楽：Shade
音響監督：土屋雅紀
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：デルファイサウンド
主題歌制作：ストレイキャッツ
主題歌：新田恵海「Longing for!」 / 榊原ゆい「まひるいろシエスタ」
製作：Yostar
制作：Yostar Pictures/studio CANDY BOX
制作協力：横浜アニメーションラボ
キャスト
ジャベリン：山根希美
綾波：大地葉
ラフィー：長縄まりあ
Z23：阿部里果
ほか
(c)Manjuu Co.,Ltd., Yongshi Co.,Ltd.& Yostar, Inc.／ホリ, 一迅社／Yostar Pictures, Inc.