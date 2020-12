ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ、40年前の未公開インタビュー音源を初公開！

1980年に40歳の若さでこの世を去ったジョン・レノン。実は、ジョンが亡くなる4日前にTOKYO FM(当時・エフエム東京)では、ジョンとオノ・ヨーコに電話インタビューを実施しています。このインタビュー音声はジョンのファンである日本の5人の若者が、ジョンとヨーコに直接質問を投げかけるという企画のもの。元々は雑誌の記事や新年の特別番組のために収録されていましたが、ジョンの訃報の後、一部を除きお蔵入りになっていました。2020年11月29日(日)にTOKYO FMで放送された特別番組『Love, Touch & Diet(愛して、触って、食事して)~ジョンとヨーコの子育て三カ条~』では、40年ぶりに今回初めてのオンエアとなる音声を交え、インタビューのアレンジャーを務めた湯川れい子とともに、ジョンとヨーコが語った「家族」「コミュニケーション」「生きることの喜びと意味」を振り返りました。ここではインタビュー前編をお届けしていきます。このインタビューが行われたのは、1980年12月4日(日本時間5日)。ジョンとヨーコの5年ぶりのアルバム『ダブル・ファンタジー』がリリースされたばかりで、そのプロモーションも兼ねてのインタビュー企画でした。湯川やファンからの質問には基本的にヨーコが答えていましたが、インタビュー中に湯川が「せっかく隣にいるならジョンに代わって」とリクエスト。新年の特別番組用の収録ということもあり、日本のファンに新年の挨拶をしてほしいと呼びかけました。ジョン:ハロー、コンニチハ(日本語で)。湯川:Well、it’s so nice to hear you.ジョン:So nice to talk to you.電話口に出たジョンは、日本のファンに向けて挨拶。日本を恋しいと思っていると話しました。ジョン:A Happy New Year to everybody in Japan!湯川)ヨーコから、あなたがすごく日本を恋しがっていらっしゃると聞いたけど、本当?ジョン:本当だよ。ショーンが生まれてから去年をのぞいて毎年日本に行っていた。つまり4年間毎年ね。去年は行けなかったから今年こそ、と思っているよ。僕らは東京や軽井沢なんかによく行った。北海道にも絶対行きたいし、南のほうにも行きたい。ヨーコのルーツでもある鹿児島にも行ってみたい。京都にも行ったな。でも東京にいるのが一番気が楽なんだけどね。日本では僕たちが(東京に)いることがそれほど知られていないから、まわりが放っておいてくれて、平和でいられるんだよね。それで日本が恋しいんだよ。ヨーコに電話を戻すね。バイバイ。インタビュー中、ファンの1人である林家さんからはこんな質問が。林家:ショーン君が5歳になって、初めて「イエロー・サブマリン」のVTRを観たという記事を読みました。「イエロー・サブマリン」のVTRを観たときのショーン君の感想というのはどういう感じだったんですか?ヨーコ:どうなんでしょうね。ショーンに聞かないとわからないけれども(笑)。いま、レコードプラントというスタジオに来ていて、ジョンもここにいるんですよ。エンジニアが機械を用意している間に2人で座ってここにいるんですけれど、ちょっとジョンに聞いてみます。ジョンのほうがショーンのことよく知ってるから。(ここでジョンに英語で質問内容を話す)パパが映画で歌を歌っていて驚いたんだそうです。驚いて、パパにそういうことを言っていたそうです。ジョンはただ座っているだけで退屈なので、何か質問があれば直接ジョンに質問してもいいですよ。林家:5年間の育児のなかで、ジョンさんが最も大切だと思ったことはどんなことでしょう?ヨーコ:Love, Touch & Diet。愛と触れるということ。それから「ダイエット=食事」ですね。ジョンはとても食事に気をつけていたんです。「世界で初めて、赤ちゃんをおんぶして人前を歩いてくれたアーティストがジョン・レノンでした」と、当時を振り返る湯川。息子・ショーンが生まれると、ジョンは仕事を休業して主夫業に専念。ショーンのおむつの取り換えはもちろん、玄米を粉にして作った重湯・おかゆを食べさせる、自分でパンも焼くなど、“元祖イクメン”とも呼べる生活を送っていたと湯川は振り返りました。<番組概要>番組名:TOKYO FMサンデースペシャル『Love, Touch & Diet(愛して、触って、食事して)~ジョンとヨーコの子育て三カ条~』放送日時:11月29日(日)19:00~19:55パーソナリティ:湯川れい子番組サイト:https://www.tfm.co.jp/imagine/