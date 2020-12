12月21日(月)19:00よりTBS系で生放送される「CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル」の出演アーティスト第1弾が発表された。

この番組は毎週月曜日22:00よりオンエアされている音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」を約4時間に拡大したクリスマススペシャル。本日、出演者第1弾として瑛人、SEVENTEEN、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、BTS、LiSA、番組初登場のMr.Children、BABYMETAL、櫻坂46がラインナップされた。Mr.Childrenは最新アルバム「SOUNDTRACKS」の収録曲「turn over?」「Documentary film」を披露。BTSは「第63回グラミー賞」の「最優秀ポップ・デュオ / グループ・パフォーマンス賞」にノミネートされている「Dynamite」を、彼らの弟分であるTOMORROW X TOGETHERは「Blue Hour」(5時53分の空で見つけた君と)の日本語バージョンを、SEVENTEENは楽曲「24H」を韓国から届ける。

LiSAは映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌「炎」、瑛人は「香水」、DISH//は「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」とそれぞれヒット曲を披露。BABYMETALは人気曲「PA PA YA!!(feat. F.HERO)」をパフォーマンスし、櫻坂46は話題のラブソング「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」をテレビ番組で初披露する。そのほか番組では、ディズニーの人気ソングメドレーをディズニー映画の映像と共に届けるスペシャルライブが行われる。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル」

2020年12月21日(月)19:00~22:57

<出演者>

瑛人 / 櫻坂46 / SEVENTEEN / DISH// / TOMORROW X TOGETHER / BTS / BABYMETAL / Mr.Children / LiSA / and more



進行:江藤愛(TBSアナウンサー)