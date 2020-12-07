TVアニメ「ログ・ホライズン 円卓崩壊」の新キャスト第1弾が発表された。トウリ役を河西健吾、サラリヤ役を甲斐田裕子が担当。リ＝ガン役は藤原啓治に代わり、新たに多田野曜平が演じる。

河西演じるトウリは、ウエストランデ古王朝の系譜を継ぐ名家である、イセの斎宮家の若き当主。甲斐田演じるサラリヤは、イースタル筆頭領主・セルジアッド公の長女であり、伊瀬茉莉也演じるレイネシアの母でもある。また多田野演じるリ＝ガンは、“ミラルレイクの賢者”と称される大地人魔法学者。3人ともストーリーの展開に関わる、“大地人”のキーパーソンだ。「ログ・ホライズン 円卓崩壊」は2021年1月13日よりNHK Eテレで放送される。

ログ・ホライズン 円卓崩壊

NHK Eテレ：2021年1月13日（水）より毎週水曜日19:25～

スタッフ

原作：橙乃ままれ

ストーリー監修：桝田省治

キャラクター原案：ハラカズヒロ

監督：石平信司

キャラクターデザイン：小坂知

シリーズ構成：根元歳三

脚本：大西信介、入江信吾

音響監督：はたしょう二

音楽：高梨康治

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

シロエ：寺島拓篤

直継：前野智昭

アカツキ：加藤英美里

にゃん太：中田譲治

トウヤ：山下大輝

ミノリ：田村奈央

五十鈴：松井恵理子

ルンデルハウス：柿原徹也

てとら：藤井ゆきよ

マリエール：原由実

ヘンリエッタ：高垣彩陽

セララ：久野美咲

レイネシア：伊瀬茉莉也

エリッサ：葉山いくみ

カナミ：井上麻里奈

クラスティ：櫻井孝宏

高山三佐：名塚佳織

リーゼ：村川梨衣

ソウジロウ：下野紘

ミチタカ：後藤ヒロキ

カラシン：岡本信彦

アイザック：日野聡

アインス：西田雅一

ウィリアム＝マサチューセッツ：中村悠一

ほか

(c)橙乃ままれ・KADOKAWA/LHP