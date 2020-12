テスト中に“まわりの目線”が気になる…軽音部のある高校を目指す受験生の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。12月4日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、「緊張で、わかる問題も解けなくなってしまう」という受験生にエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。【リスナーの宣言:試験中に緊張して頭が真っ白になってしまい、わかる問題も解けなくなってしまいます……。それを克服して志望校に合格したいです!】(東京都 女性 中学3年生)こもり教頭:今はどれぐらい勉強しているの?リスナー:平日は塾に行ったりしているので、3~4時間ぐらいしか勉強してないんですけど……。こもり教頭:3~4時間でもすごいよ!リスナー:休日は、6~7時間ぐらいしています。こもり教頭:塾に行ったうえで3~4時間勉強してるし、(休日も)自分でスケジュールを組んで6~7時間できているのは、やっぱりすごいと思う。そこはまず自信を持ってほしいなぁ。行きたい志望校はどんなところなの?リスナー:家から近くて軽音部があります。こもり教頭:軽音部に入りたいの?リスナー:入りたいです!こもり教頭:そこの高校に行きたい1番の理由は、軽音部に入りたいから?リスナー:あと偏差値があっていたので、っていう感じです。こもり教頭:なるほどね。音楽は好きなの?リスナー:好きです。こもり教頭:“自分のやりたいこと”っていうのもすごく明確に見えているから、それができる高校に入りたいんだね。じゃあ、1番の悩みって何?リスナー:やっぱり緊張してしまうことです。こもり教頭:そうかぁ。なんで緊張しちゃうの?リスナー:問題を解いているときに、まわりからの視線を感じて押しつぶされる気持ちになっちゃうんです。それで問題とかが読めなくなってしまって……。こもり教頭:テスト中の空気感が緊張しちゃうんだね。もともと、 “自分が失敗するのを見られたくない”っていうのはあるの?リスナー:小学校の卒業式のときに発表があったんですけど、そこで失敗をしてしまい、そこで男子たちの冷たい視線を感じて……。それがトラウマで、人の目線が気になるようになりました。こもり教頭:テスト中に“まわりの目線が気になる”って、(具体的には)どういう感じなの?リスナー:“なんで、この問題すら解けないの?”って言われている気がします。こもり教頭:なるほど。それがプレッシャーで、できることもどんどんできなくなっちゃうってこと?リスナー:そうですね。凡ミスとかが増えたりします。こもり教頭:そんな自分が嫌?リスナー:とっても嫌です(笑)。こもり教頭:そうか。“完璧でいたい”みたいな自分もいるのかな?リスナー:そうですね。完璧じゃないと、自分から見ても他人から見ても“何で完璧じゃないんだろう”って思われているような気がします。こもり教頭:OK、わかった。さかた校長:俺も高校・大学受験の経験があるんだけど、大学受験のときに、今振り返って覚えていることは、“目の前の机と答案用紙”だけなんよ。まわりの景色とか一緒に受けた生徒が何をしていたか、っていうのはまったく覚えてないのね。俺のまわりの人たちもそうだったと思うけど、それぐらい自分のことでいっぱい過ぎて、まわりのことなんて1ミリも気にしなかったのよ。それぐらい、(受験のときは)“意外に”どころか“全然”まわりのことを考えられない。だから、もう自分とテストのことしか見えなくなったら、“まわりはまったく気にしてない”っていうふうに思っちゃっていい。目の前のことだけに集中して挑んでほしいなと思う。こもり教頭:今の話を聞いてすごく感じたことは、努力とか頑張ったエネルギーが、自分のためじゃなくて“人のため”になっているな、って思ったの。“馬鹿にされないように、自分が完璧でいなきゃいけない”“自分が失敗したことで、馬鹿にされるんじゃないか?”っていうことに対してのエネルギーの注ぎ方になっているのね。さかた校長も言ったように、“人”って思った以上に自分のことしか気にしていない。失敗した部分がたまたま目について、冷やかされた経験があるかもしれないけど、そんなの、本当に相手が芯から思ってやっているわけでもないし、もしかしたら向こうの男子はもう忘れているかもしれない。それぐらい、自分のことを思ってもない人のために時間を使うのは“本当にもったいないな”って、すごく思ったのね。「“なんで、この問題すら解けないの?”って思われちゃうかも」とか全然気にしなくていい! 自分のために時間をつかってほしい。だから今、持っている目標や想いは嘘じゃないから、今のピュアな気持ちをエネルギーに変えて、“自分のために”時間を使ってほしいと思う!リスナー:ありがとうございます。こもり教頭:最後に、今の気持ちを聞かせてもらってもいい?リスナー:まわりのことを気にせずに試験を頑張れるようにして、合格したいと思います!こもり教頭:その手で夢を掴み取れよ!!さかた校長:頑張れ!!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/