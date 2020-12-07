Travis Japanの全国ツアー「Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION～全国ツアーしちゃってもいいですかっ!?」の詳細が発表された。
Travis Japanはこのツアーで1月28日から4月11日にかけて計33公演を行う。ツアーの会場となるのは京都・ロームシアター京都 メインホール、神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール、大阪・フェスティバルホール、宮城・仙台サンプラザホール、愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール、広島・広島文化学園HBGホール、北海道・札幌文化芸術劇場hitaru、千葉・森のホール21 大ホール、福岡・福岡サンパレス、兵庫・神戸国際会館 こくさいホール、埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール、東京・東京ガーデンシアターの12会場。ジャニーズJr.のオフィシャルファンクラブ「ジャニーズジュニア情報局」では、チケットの先行予約を本日12月7日より14日12:00まで受け付けている。
Travis Japan「Travis Japan Live tour 2021 IMAGE NATION～全国ツアーしちゃってもいいですかっ!?」
2021年1月28日（木）京都府 ロームシアター京都 メインホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:30
2021年1月31日（日）神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月2日（火）大阪府 フェスティバルホール
START 18:30
2021年2月3日（水）大阪府 フェスティバルホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月4日（木）大阪府 フェスティバルホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月10日（水）宮城県 仙台サンプラザホール
START 18:30
2021年2月11日（木・祝）宮城県 仙台サンプラザホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月17日（水）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
START 18:30
2021年2月18日（木）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月22日（月）広島県 広島文化学園HBGホール
START 18:30
2021年2月23日（火・祝）広島県 広島文化学園HBGホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年2月28日（日）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
START 18:30
2021年3月1日（月）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:30
2021年3月20日（土・祝）千葉県 森のホール21 大ホール
START 18:30
2021年3月22日（月）福岡県 福岡サンパレス
START 18:30
2021年3月23日（火）福岡県 福岡サンパレス
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:30
2021年3月25日（木）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
START 18:30
2021年3月26日（金）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:00
2021年3月28日（日）埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール
START 18:30
2021年4月10日（土）東京都 東京ガーデンシアター
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:30
2021年4月11日（日）東京都 東京ガーデンシアター
［1回目］START 13:30
［2回目］START 18:30