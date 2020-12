講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、11月30日~12月6日に渡って公開された。

新井遥

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「ヤンマガアザーっす!」には本誌に初ソロ表紙で登場したミスマガジン2020グランプリの新井遥が登場し、アイドルグループ「ナナランド」最年少メンバー17歳現役女子高生の竹内月音がフレッシュさを見せる。火曜「グラドルが水着で○○」ではビールの売り子をしているくるす蘭をバッティングセンターで撮影。水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」では2021年公開の『樹海村』『映画大好きポンポさん』に出演する大谷凜香が登場する。

木曜「動くグラビアシリーズ!! 舞子が水着でギネスチャレンジ」では、高校3年生の時にヤンマガの表紙を飾った“グラビア界のスーパールーキー”こと舞子が、女子大生隣動画とグラビアに挑戦。金曜「ミスマガのアソビバ!」では、ミスマガ2020メンバーが「犬派 VS 猫派」「サッカー派 VS バスケ派」をテーマにそれぞれコスプレを披露し、今回は大槻りこが気品のあるロシアンブルーとサッカーガールになりきった。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では体の柔らかい相沢菜々子がセクシーに挑戦し、日曜「坂道ネクストジェネレーション+」では、櫻坂46・武元唯衣を撮り下ろした。

(c) LUCKMAN/ヤンマガWeb (c) 岡本武志/ヤンマガWeb (c) 槇野翔太/ヤンマガWeb (c) 飯酒盃智明/ヤンマガWeb (c) 髙橋慶佑/ヤンマガWeb (c) カノウリョウマ/ヤンマガWeb (c)鈴木ゴータ/ヤンマガWeb (c) 藤本和典/ヤンマガWeb