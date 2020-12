明治安田生命J1リーグ第31節が各地で行われた。

AFCチャンピオンズリーグ(ACL)の関係上日程が前倒しで行われた横浜F・マリノスはホームで鹿島アントラーズと対戦。水沼宏太、エリキのゴールで2点をリードするも、上田綺世のスーパーゴールを皮切りに鹿島が逆転に成功した。同様に前倒しのゲームとなったヴィッセル神戸と浦和レッズの一戦では、終盤に山中亮輔のクロスからマルティノスが決勝弾を沈め、浦和が勝利している。

混戦模様となっているJ1リーグの2位争い。前節終了時点で2位のガンバ大阪は、敵地で湘南ベルマーレと対戦した。6分に敵陣でボールを奪いショートカウンターを発動すると、最後は福田湧矢が右足で強烈な一撃を突き刺して先制に成功。35分に中川寛斗のPKで同点とされるも、66分にパトリックがヘディングシュートを叩き込み、2-1で湘南との一戦を制した。

3位の名古屋グランパスは相馬勇紀の決勝点で柏レイソルに勝利。北海道コンサドーレ札幌の本拠地に乗り込んだ4位のセレッソ大阪は、ブルーノ・メンデスの2ゴール、清武弘嗣の得点で白星を掴んでいる。この結果、2位から4位までは順位に変動はなかった。

既に優勝を決めている川崎フロンターレと清水エスパルスの一戦は、89分に山根視来が同点弾を挙げ、川崎が土壇場でドローに持ち込んだ。横浜FCとサガン鳥栖の試合では、松浦拓弥の得点で横浜FCが先制するも、86分に鳥栖のレンゾ・ロペスがヘディング弾を沈め、1-1の引き分けで終了している。ベガルタ仙台は石原崇兆の“開始17秒弾”を含む2得点を奪い、大分トリニータを下している。

第31節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J1第31節結果

横浜F・マリノス 2-3 鹿島アントラーズ ※11月3日開催

ヴィッセル神戸 0-1 浦和レッズ ※11月18日開催

北海道コンサドーレ札幌 1-3 セレッソ大阪

柏レイソル 0-1 名古屋グランパス

清水エスパルス 2-2 川崎フロンターレ

横浜FC 1-1 サガン鳥栖

大分トリニータ 0-2 ベガルタ仙台

湘南ベルマーレ 1-2 ガンバ大阪

※FC東京vsサンフレッチェ広島は12月12日開催予定

■順位表

1位 川崎(勝ち点76/得失点差+54)

2位 G大阪(勝ち点62/得失点差+4)

3位 名古屋(勝ち点59/得失点差+16)

4位 C大阪(勝ち点58/得失点差+10)

5位 鹿島(勝ち点55/得失点差+9)

6位 FC東京(勝ち点51/得失点差+3)

7位 広島(勝ち点48/得失点差+12)

8位 柏(勝ち点47/得失点差+14)

9位 横浜FM(勝ち点47/得失点差+12)

10位 浦和(勝ち点45/得失点差-9)

11位 大分(勝ち点37/得失点差-10)

12位 神戸(勝ち点36/得失点差-8)

13位 札幌(勝ち点35/得失点差-13)

14位 鳥栖(勝ち点31/得失点差-7)

15位 横浜FC(勝ち点29/得失点差-22)

16位 湘南(勝ち点25/得失点差-18)

17位 清水(勝ち点25/得失点差-21)

18位 仙台(勝ち点24/得失点差-26)

■第32節の対戦カード

▼10月28日(水)

広島 3-1 横浜FM

▼11月11日(水)

G大阪 1-0 神戸

▼11月18日(水)

仙台 2-2 FC東京

▼12月12日(土)

14:00 名古屋 vs 横浜FC

14:00 C大阪 vs 柏

14:00 鳥栖 vs 川崎

15:00 大分 vs 札幌

16:00 鹿島 vs 清水

17:00 浦和 vs 湘南