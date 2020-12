明治安田生命J2リーグ第39節が6日に各地で行われた。

首位を走る徳島ヴォルティスは、今節勝利すれば他会場での結果にかかわらずJ1昇格が決定する。水戸ホーリーホックの本拠地に乗り込んだ一戦は、水戸の平塚悠知が左足で直接沈めたフリーキックが決勝点に。PKを失敗するなど徳島はチャンスを決め切ることができなかった。3位のV・ファーレン長崎が富樫敬真のゴールでモンテディオ山形に勝利したため、徳島のJ1昇格は次節以降に持ち越しとなった。

2位のアビスパ福岡はホームにツエーゲン金沢を迎えた。試合は、27分に左サイドからのクロスを杉浦恭平が合わせて金沢が先制する。後半に入ると、右コーナーキックから最後は石尾崚雅が頭で押し込み、金沢がリードを2点に広げた。昇格に向けて負けられない福岡もここから猛攻に出る。84分に右サイドからのクロスを田邉草民がねじ込んで1点を返すと、86分には自陣からドリブルで持ち運んだ遠野大弥がワンツーからフィニッシュを沈める。福岡が昇格への執念を見せ、試合は引き分けに終わっている。

前節終了時点で4位のヴァンフォーレ甲府は、昇格へのわずかな希望を持ってジェフユナイテッド千葉との一戦に臨んだ。試合は56分、船山貴之の蹴った左コーナーキックが相手に当たってゴールに吸い込まれる。このゴールが決勝点となり、甲府は10試合ぶりの敗戦を喫した。また、J1昇格の可能性も消滅している。

今節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

愛媛FC 0ー1 京都サンガF.C.

FC琉球 1ー1 ファジアーノ岡山

水戸ホーリーホック 1ー0 徳島ヴォルティス

栃木SC 2ー2 ザスパクサツ群馬

ジェフユナイテッド千葉 1ー0 ヴァンフォーレ甲府

FC町田ゼルビア 1ー0 東京ヴェルディ

松本山雅FC 3ー1 アルビレックス新潟

レノファ山口FC 4ー1 ギラヴァンツ北九州

アビスパ福岡 2ー2 ツエーゲン金沢

V・ファーレン長崎 1ー0 モンテディオ山形

ジュビロ磐田 2ー0 大宮アルディージャ

■順位表

1位 徳島(勝ち点80/得失点差+34)

2位 福岡(勝ち点75/得失点差+17)

3位 長崎(勝ち点73/得失点差+23)

4位 甲府(勝ち点61/得失点差+10)

5位 北九州(勝ち点59/得失点差+5)

6位 京都(勝ち点58/得失点差+5)

7位 磐田(勝ち点57/得失点差+11)

8位 新潟(勝ち点57/得失点差+4)

9位 山形(勝ち点56/得失点差+15)

10位 水戸(勝ち点55/得失点差+8)

11位 栃木(勝ち点54/得失点差+2)

12位 東京V(勝ち点53/得失点差+3)

13位 千葉(勝ち点49/得失点差−4)

14位 金沢(勝ち点47/得失点差−8)

14位 岡山(勝ち点47/得失点差−8)

16位 松本(勝ち点47/得失点差−11)

17位 大宮(勝ち点47/得失点差−12)

18位 琉球(勝ち点44/得失点差−10)

19位 町田(勝ち点43/得失点差−12)

20位 群馬(勝ち点40/得失点差−26)

21位 愛媛(勝ち点34/得失点差−18)

22位 山口(勝ち点30/得失点差−28)

■第40節対戦カード

▼12月13日(日)

14:00 山形 vs 岡山

14:00 大宮 vs 山口

14:00 東京V vs 長崎

14:00 町田 vs 水戸

14:00 甲府 vs 松本

14:00 金沢 vs 栃木

14:00 徳島 vs 千葉

14:00 福岡 vs 京都

14:00 北九州 vs 磐田

15:10 新潟 vs 群馬

16:00 琉球 vs 愛媛