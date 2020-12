賀来賢人、大好きなNiziUのデビューに“親心”明かす「今年の年末、僕は紅白を観て泣くのかな…」

俳優の賀来賢人がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”」。12月2日(水)~12月3日(木)の放送では、番組企画をお届けしました。12月2日(水)の放送では、会長(※本番組での賀来の呼称)が大ファンであることを公言しているガールズグループ・NiziUが、この日デビューシングル「Step and a step」をリリースしたこともあり、「ヨイショ! やっとこの日がきたよ!」と拍手で祝福。「『NHK紅白歌合戦』への出演も決まり、徐々に日本でも活動し始めましたね。いや~、今、俺が日テレ系(日本テレビ系列)で仕事していたらな~。なんかないかな、本当に」と接点を探しつつ、「デビューおめでとうございます!」とあらためてお祝いの言葉を贈る会長。そんな彼女たちの“デビュー日”を祝して、「ケンクラ(※本番組名の略称) レコメンド・ソング NiziUスペシャル」と題し、デビューシングルのタイトルチューン「Step and a step」をオンエアしました!楽曲のオンエア後、「感慨深いですね」としみじみ。そして、「今年の年末、僕は(「NHK紅白歌合戦」を観て)泣くのかな? 親心ですよ、本当に。“ここまできたんだな”って。こうした社会現象になることってなかなかないよね。近年稀に見る強さじゃないですか。今後の活動がすごく楽しみです!」と期待を込めつつ、「僕もいつかね、ミュージックビデオ(への出演を)狙っていますから。J.Y.Parkさんが(「Make you happy」のMVで)ローラースケートで転んでいたけど、ああいう絡み方をしたい。おっちょこちょいな賀来賢人でね(笑)。いいな~、出たいな~!」と願望を口にしていました。12月3日(木)の放送では、クラブ会員(※本番組でのリスナーの呼称)から寄せられた“究極の選択”に、会長が答えました。<クラブ会員からのメッセージ>「寒くなってきましたが、賢人会長は手袋とマフラーのどちらかしか着けられないとしたら、どっちを着けますか?」(女性)そんな究極の選択に、会長は真冬のロケを思い返し「けっこうむき出しの状態で撮影して、カットがかかったらすぐに衣装さんがベンチコートをかけてくれて暖を取ってくれるんです。やっぱりなにが冷えるって、“首”なんだよね。手はポケットに入れれば最悪なんとかなるけど、首と足の裏が冷えると体が全部冷えちゃう。だから首にマフラーを巻いたり、カイロを入れて首に巻けるやつがあるの、あとは足にカイロを貼ったり。それは冬のロケでは必須アイテムですね。僕は首元を温めるタイプですね」とマフラーを選択しました。<クラブ会員からのメッセージ>「私は大阪生まれ大阪育ちですが、お好み焼きよりもんじゃ焼きが大好きです。賢人会長は、お好み焼きともんじゃ焼き、どっちが好きですか?」(女性)会長は「お好み焼きかな」と回答。というのも、「近所に旨いお好み焼き屋がありまして。小さい頃、よく食べに行っていたの。もんじゃ焼きはね、いまだになにが正解かわからないんですよ。ドロっとした状態のものを食べるのが『旨い』と言う人と、パリパリを楽しむ人もいるでしょ? もんじゃ焼きは、ご飯としての捉え方が難しいなっていう。お好み焼きだと焼きそばが入っているやつがあるじゃない? あれはガツンとお腹にくるから、お好み焼きですかね」と話していました。<番組概要>番組名:賀来賢人 SUZUKI “KENTO’S CLUB”放送日時:毎週月~木曜 16:50~17:00パーソナリティ:賀来賢人番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kento/