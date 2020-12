明治安田生命J3リーグ第31節が5日から6日にかけて各地で行われた。

既に今季のJ3リーグ優勝とJ2昇格を決めているブラウブリッツ秋田はホームにFC今治を迎えた。7分にカウンターアタックから原田亘が右足でネットを揺らして今治が先制するも、44分に茂平のゴールで秋田が意地を見せる。後半に入ると秋田はPKのピンチを田中雄大のビッグセーブで乗り切るも、直後にコーナーキックからオウンゴールを献上。終了間際には林誠道にダメ押し弾を許し、秋田は今季2敗目を喫した。

3位のAC長野パルセイロは敵地でY.S.C.C.横浜と対戦した。長野は42分に自陣からパスを繋いで前進すると、右サイドからの折り返しを三田尚希が決めて先制する。55分にはYS横浜の宮本拓弥に豪快ボレーを叩き込まれるも、直後の59分に浦上仁騎のヘディングシュートがオウンゴールを誘発して勝ち越しに成功。86分には佐相壱明もゴールを挙げ、長野が勝利している。2位SC相模原がヴァンラーレ八戸と引き分けたため、長野が2位に浮上した。4位のFC岐阜はガイナーレ鳥取に0-2で敗れ、手痛い黒星を喫している。

第31節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第31節結果

いわてグルージャ盛岡 2-2 ロアッソ熊本

ブラウブリッツ秋田 1-3 FC今治

カターレ富山 2-0 カマタマーレ讃岐

鹿児島ユナイテッドFC 3-2 福島ユナイテッドFC

セレッソ大阪U-23 1-0 藤枝MYFC

FC岐阜 0-2 ガイナーレ鳥取

ヴァンラーレ八戸 1-1 SC相模原

Y.S.C.C.横浜 1-3 AC長野パルセイロ

アスルクラロ沼津 1-2 ガンバ大阪U-23

■順位表

1位 秋田(勝ち点71/得失点差+40)

2位 長野(勝ち点55/得失点差+20)

3位 相模原(勝ち点54/得失点差+6)

4位 岐阜(勝ち点52/得失点差+11)

5位 富山(勝ち点50/得失点差+13)

6位 鳥取(勝ち点50/得失点差+8)

7位 今治(勝ち点49/得失点差+9)

8位 鹿児島(勝ち点49/得失点差+6)

9位 熊本(勝ち点48/得失点差+6)

10位 藤枝(勝ち点43/得失点差+1)

11位 福島(勝ち点39/得失点差-6)

12位 岩手(勝ち点36/得失点差-16)

13位 沼津(勝ち点35/得失点差-5)

14位 G大23(勝ち点32/得失点差-10)

15位 八戸(勝ち点30/得失点差-13)

16位 讃岐(勝ち点27/得失点差-17)

17位 C大23(勝ち点24/得失点差-25)

18位 YS横浜(勝ち点24/得失点差-28)

■第32節の対戦カード

▼12月9日(水)

13:00 今治 vs 岩手

17:00 藤枝 vs 福島

18:00 相模原 vs 沼津

19:00 YS横浜 vs 鹿児島

19:00 岐阜 vs 八戸

19:00 鳥取 vs 秋田

19:00 讃岐 vs C大23

19:00 熊本 vs 富山

19:00 G大23 vs 長野