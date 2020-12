12/7発売の食玩はプリキュア、ワンピース、ライダー、すみっコ！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2020年12月7日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「プリキュア カードウエハース」。オリジナル描き下ろしイラストを使用したカード付きウエハースだ。

歴代のプリキュアをラインナップしていくシリーズで、高級感あるメタリックプラカードで、瞳やコスチュームの輝きを再現。SSRカードは豪華箔押し仕様。



全28種。

各約8.6×5.9センチ。



続いては「ワンピースウエハース 受け継がれる意思」。ワンピースのコレクションカード付きウエハースだ。

カードは全種キラキラ輝くメタリック仕様で、うちシークレット2種を含む12種が豪華箔押し仕様。ワノ国はもちろん、インペルダウンやバナロ島での戦いから、多数のキャラクターをラインナップしている。



全25種+シークレット2種。

各約8.3×5.6センチ。



お次は「CONVERGE KAMEN RIDER 19」。独特の体型にディテールをコンバージ(凝縮)したデフォルメフィギュアだ。



仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン、仮面ライダービルド クローズビルドフォーム、仮面ライダーブレイド キングフォーム、仮面ライダーキックホッパー、仮面ライダーパンチホッパー、仮面ライダーアマゾン、シークレットの全7種。

各全高約5.5センチ。



ディズニーからは新機軸のカード「Disney コレクションカード ドレスアップストーリー」が登場。きせかえクリアカード1枚、ドレスアップデコシール1枚、背景シート1枚(表裏印刷)のセット。

カードにはディズニープリンセスを中心としたディズニーの女性キャラたちをデザイン。デコシールでドレスアップ、付属の背景シートを用いてお話遊びが楽しめる。



きせかえクリアカード全12種、ドレスアップデコシール全12種、背景シート全12種。

カード各約8.6×5.9センチ。



手の平サイズのミニソフビ人形フレンズシリーズからは「すみっコぐらしフレンズ2」が発売。



しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ、たぴおか、おばけの全8種。

各全高約7センチ。



『すみっコぐらし』はもう1アイテム、「すみっコぐらし ほかほかパンのダイカットタオル」も発売。ほかほかのパンになりきった、すみっコたちのミニサイズのダイカットタオルだ。生地は綿100%。



しろくま、ぺんぎん?、とんかつとえびふらいのしっぽ、ねこ、とかげとたぴおかの全5種。

各約14~17×19~21センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



>>>12/7発売の食玩の画像を全部見る



(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映、

(C)石森プロ・東映

(C)Disney

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.