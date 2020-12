インディアン Challengerの魅力をじっくりと CHALLENGER VICTORY FAIR開催

ラグナセカ・レースウェイで開催された史上初のバガーロードレースである第一回目の Drag Specialties King of the Baggers invitational(ドラッグスペシャリティーズ・キング・オブ・ザ・バガーズ)において歴史的な勝利をロードレーサーのタイラー・オハラが S&S Cycle Indian Challengerで優勝を収め、フランキー・ガルシアがRoland Sands Design Indian Challengerで3位とインディアン・チャレンジャーが表彰台のうちの2つを獲得した。







これを記念して、インディアン・Challengerのその魅力をじっくりとディーラー店頭で知っていただくために、『CHALLENGER VICTORY FAIR』が店頭にて開催される。







また、フェアー期間中に、ディーラーに来店されChallengerの車両を見ていただき、または試乗していただいた方に数量限定の King Of The Baggers ポスターカレンダーをプレゼント(数に限りがあるのでお早めにご来店ください)。



また、Web アンケートにお答えいただくと、King Of The Baggers のレースの模様の画像の壁紙ダウンロードプレゼント!さらに、ダブルチャンスプレゼント・アンケートにお答えいただいた方から抽選で 10名様にインディアングッズ(Scout 1:12スケールモデル)をプレゼント。



12月はディーラー店頭でチャレンジャーの魅力を体感していただきたい。





【 CHALLENGER VICTORY FAIR 】



⚫ 期間:2020年 12月5日(土)~27日(日)

⚫ フェアー内容:

➢ 期間中にインディアン MC 正規デイーラーへ来店しチャレンジャーを見ていただき、また試乗されたかたに King Of The Baggers ポスターカレンダー(A2 サイズ)プレゼント。※数量限定のためなくなり次第終了。カレンダー画像: http://prt.red/0/ポスターカレンダー

➢ Web アンケートにお答えの方に、パソコンなどの壁紙等へ使用できる King Of The Baggersレースの画像をプレゼント。

 KOTB アンケートサイトはこちら: https://bit.ly/3m1kN4W

※12 月 5 日より回答可能になっています。

※画像のダウンロードサイトの URL は KOTB アンケートの自動返信メール内に掲載。



さらに、ダブルチャンスプレゼントアンケートにお答えの方から 10名にインディアングッズ(Scout 1:12 スケールモデル)をプレゼント。

※ダブルチャンスアンケートサイト URL は KOTB アンケートの自動返信メール内に掲載。