ゲームやスマホのやりすぎで、注意力不足＆片付けられない子どもに!? 脳内科医・加藤俊徳が警鐘を鳴らす

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「日本郵便 SUNDAY'S POST」。11月22日(日)放送では、脳内科医の加藤俊徳さんをゲストに迎え、お届けしました。これからクリスマスカードや年賀状など、書く機会の多いシーズンということで、手紙と脳の関係について伺いました。手紙を書くことは脳にとって「最高にいいですね!」と加藤さん。さらには、 手紙を書くと「お話が上手になる」とも。というのも、手紙を書くときは「相手に伝えたいと思うじゃないですか。実は人間の脳は、"相手に伝えよう!"と思っただけで伝達系の脳番地が働くんです。会話をするときもそれと同じ伝達系の脳番地を使うので、"どういうことを書こうかな"とか"楽しい思い出だったな"と思うと、感情も出てきて伝達系も刺激される」と説明します。宇賀「自己満足じゃなくて、誰かのために書くことが大事なんですね!」とはいえ、漫然と書くのは「人間の脳はすごく正直なので、小さい範囲しか使われない」と加藤さん。逆に、"絶対に相手に感謝を伝えたい"、"自分の思いをわかってほしい"と思うほど、「より脳が広く使われるので自分の脳も活性化して、受け取った人もそれを同じように受け取ることができる」と言います。それゆえに、「手紙は、最高の脳トレーニングじゃないでしょうか」と加藤さんは太鼓判を押します。手紙は文字を使うため、「普段、感覚的に思っていることでも、文字変換することによって、自分が思っていることを再自覚できるわけですね。"自分が本当はこう思っていたんだ"と自覚できることが、脳をすごく強く鍛えることになる」と話す加藤さんに、小山は「メールでも、なにかを伝えようと考えるじゃないですか。直筆とはまた違うんですか?」と質問。これに、加藤さんは「違いますね」と即答。なぜなら、「手紙は目の前に紙のベースがあって、スペースを自分でイメージするじゃないですか。ところがメールは字体も同じだし、配慮する範囲が狭いんですよ。なので、実際にものを使うほうが、もっと脳を強く刺激します」と解説します。ちなみに、加藤さんいわく、メールで文章を書くときと、手紙で実際に書くときでは"発想力"が全然違うそうで、宇賀は「便利なことはいいことだけど、脳に対しては甘やかしていることになっているんですね」と大きく頷きます。昨今、パソコンやスマートフォンなどの普及で、手書きの機会が少なくなってきているだけに、小山は「時代によって、子どもたちの脳が変わってきたということはあるんですか?」と問うと、「最近、全然変わっていますね」と加藤さん。「手で字を書くことが下手になっていますし、ゲームやスマホのやりすぎですごく脳が"マンネリ化"して、目を使えないんですね。同じ小さい範囲だけをずっと見ているので、まわりに気づかない。つまり、注意力が不足して、片付けられない子どもが多い」と警鐘を鳴らします。加藤さんによると、"片付けられない脳"と"片付けられる脳"は異なるそうで、最近の子どもたちは「片付けるための脳が育っていないので、学校で勉強をしても全然整理整頓ができない。だから、まわりのことを気にしない子どもが増えている」とも。ゲームやスマホの画面に一点集中しすぎて、まわりを見る経験が少なくなっているだけに「ラジオを聴いたり、手紙を書いたり、注意を外に向けることはすごく重要なこと」と訴えます。さらに今年はコロナ禍で人と会う機会も減っているため「僕が推奨しているのは、手紙を書いたり、ラジオを聴いたりすることによって、実際に会わなくても数多くの人と心のコンタクト、脳のコンタクトをいっぱい増やすということ」とあらためて強調していました。また、本番組と「代官山 蔦屋書店」とのコラボイベント「Letter From 代官山」の開催を間近に控え、同イベントに携わっていただいている「代官山 蔦屋書店」文具コンシェルジュの佐久間和子さんから、番組宛に届いた手紙を紹介しました。<佐久間さんからの手紙>「Letter From 代官山」でお世話になっております、代官山 蔦屋書店の佐久間和子です。SUNDAY'S POSTと一緒に、素晴らしい企画ができることを、とてもうれしく感じています。「Letter From 代官山」は11月27日(金)からスタートということで、いよいよ、目前に迫ってまいりました。現場での準備も最終段階です。「あの人からの手紙展」で展示するみなさまのカードや、お借りすることになった小山さんと宇賀さんのペンが届くのを楽しみにお待ちしております。きっと、たくさんの方に手紙を書くことの楽しさや、手紙を受け取ることのうれしさをお伝えできる46日間になると思っています。* * *コラボイベント「Letter From 代官山」は、11月27日(金)から2021年1月11日(月・祝)までの期間、代官山 蔦屋書店にて絶賛開催中です。会期中には、店舗内に手紙を書ける「レターコーナー」が設置され、イベント専用ポストからオリジナルポストカードや切手で手紙が出せるようになります。さらに、オリジナルの封筒を作れるワークショップ、手紙の書き方や美文字を勉強できるワークショップ、ある人の直筆の手紙を読める展示会なども実施しますので、ぜひお立ち寄りください。次回12月6日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!