ローリングストーン誌が選ぶ、2020年の年間ベスト・アルバム50選

米ローリングストーン誌が2020年の年間ベスト・アルバムTOP50を発表。テイラー・スウィフトのフォーク・サプライズからボブ・ディランによる過去20年の最高傑作を筆頭に、孤独な一年を乗り切る力となった作品の数々をランキング形式で振り返る。

「日々の暮らしは最悪だけど、素晴らしいレコードで乗り切った」という言い回しは近年ずっと当てはまるものだったかもしれない。しかし、2020年は特に音楽業界が大打撃を受けることになり、クラブは閉鎖され、ツアーもキャンセルされた。そこからやむを得ず内向きになり、深く耳を傾け、慰めを求める年となった。

私たちが今年のトップアルバムに選出したテイラー・スウィフト『Folklore』は、そういった感情を飾り気のないエレガントな親密さに反映させている。その一方で、ラン・ザ・ジュエルズからルシンダ・ウィリアムスは、2020年の爆発的な政治情勢を反映したアルバムを発表した。デュア・リパやジェシー・ウェアのダンス・ポップ、バッド・バニーによる広大なレゲトン、リル・ウージー・ヴァートの傑作ラップ・アルバムもパーティを擬似体験するような楽しいものだった。ケリー・リー・オーウェンス、サッカー・マミー、ビーチ・バニー、フォンテインズD.C.などの新鋭たちは、より良い未来への道を指し示していた。

50位　Bartees Strange『Live Forever』



49位　ジェフ・トゥイーディー『Love Is the King』



48位　Kareem Ali『G R O W T H』



47位　ルシンダ・ウィリアムス『Good Souls Better Angels』

【関連記事】ルーツロックの第一人者、ルシンダ・ウィリアムスの「怒り」が全米を震撼させた理由



46位　Boldy James and the Alchemist『The Price of Tea in China』



45位　AC/DC『POWER UP』

【関連記事】AC/DC独占インタビュー　復活までの道のり、マルコム・ヤングとの絆、永遠のロック魂



44位　クリス・ステイプルトン『Starting Over』



43位　Elizabeth Cook『Aftermath』



42位　X『ALPHABETLAND』



41位　Sad13『Haunted Painting』



40位　ポール・マッカートニー『McCartney III』

【関連記事】ポール・マッカートニー、最新アルバム『McCartney III』を12月リリース



39位　ビーバドゥービー『Fake It Flowers』

【関連記事】The 1975も魅了したオルタナ新世代、ビーバドゥービーが語る「はみ出し者」の音楽人生



38位　ケリー・リー・オーウェンス『Inner Song』



37位　サッカー・マミー『color theory』



36位　スティーヴン・マルクマス『Traditional Techniques』



35位　トゥーツ・アンド・ザ・メイタルズ『Got to Be Tough』



34位　ロウ・カット・コニー『Private Lives』



33位　フォンテインズD.C.『A Heros Death』



32位　ザ・ウィークエンド『After Hours』

【関連記事】TikTok経由で日本でも遂に爆発！21世紀のマイケル・ジャクソン＝ザ・ウィークエンドを知るための20の事柄



31位　ヘイリー・ウィリアムス『Petals for Armor』



30位　フォー・テット『Sixteen Oceans』



29位　シャミール『Shamir』



28位　ジェイソン・イズベル・アンド・ザ・400・ユニット『Reunions』



27位　ミーガン・ジー・スタリオン『Good News』



26位　ジェニー・ベス『TO LOVE IS TO LIVE』

【関連記事】ボウイの死とサヴェージズを経て、ジェニー・ベスが到達した愛と暴力の境地



25位　ホールジー『Manic』

【関連記事】ホールジー、現代最高峰のポップクイーンを今こそ知る



24位　セレーナ・ゴメス『Rare』



23位　マイリー・サイラス『Plastic Hearts』



22位　アリアナ・グランデ『Positions』



21位　ビーチ・バニー『Honeymoon』



20位　アシュリー・マクブライド『Never Will』



19位　Chloe x Halle『Ungodly Hour』



18位　モーゼス・サムニー『Græ』



17位　フリート・フォクシーズ『Shore』

【関連記事】フリート・フォクシーズのロビンが語る「死」からの学び、コロナ禍に再発見した音楽の力



16位　BTS『Map of the Soul: 7』

【関連記事】BTS独占ロングインタビュー完全翻訳「世界にポジティブな影響を与えたい」



15位　Flo Milli『Ho, Why Is You Here?』



14位　ハイム『Women in Music Pt. III』

【関連記事】ハイムが語る、野心的なアルバムと確固たる自信「最高のロックを作るのは女性」



13位　シティ・ガールズ『City on Lock』



12位　ブルース・スプリングスティーン『Letter to You』

【関連記事】ブルース・スプリングスティーン最新ロングインタビュー



11位　レディー・ガガ『Chromatica』

【関連記事】ガガやアリアナの近作に貢献、無名のグラム・ロッカーがポップスの世界で成功できた理由



10位　フィービー・ブリジャーズ『Punisher』

【関連記事】フィービー・ブリジャーズが語る新境地、The 1975への共感、笑顔と涙のハーモニー



9位　ジェシー・ウェア『Whats Your Pleasure?』



8位　リル・ウージー・ヴァート『Eternal Atake』



7位　ワクサハッチー『Saint Cloud』



6位　ラン・ザ・ジュエルズ『RTJ4』

【関連記事】ラン・ザ・ジュエルズが語る「クソみたいな世界」への回答、前進のサウンドトラック



5位　デュア・リパ『Future Nostalgia』

【関連記事】ディスコはポップの未来を担うか？



4位　ボブ・ディラン『Rough and Rowdy Ways』

【関連記事】ボブ・ディラン最新語録「人の関心を集めたきゃセックス、政治、殺人に限る、それが問題だ」



3位　バッド・バニー『YHLQMDLG』



2位　フィオナ・アップル『Fetch the Bolt Cutters』

【関連記事】Chara、フィオナ・アップルを語る「このアルト・ヴォイスを聴きなさい」



1位　テイラー・スウィフト『Folklore』

【関連記事】『Folklore』を考察「殻を破り、悲痛さを露わにした最高傑作」




From Rolling Stone US.