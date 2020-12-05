ローリングストーン誌が選ぶ、2020年の年間ベスト・アルバム50選

米ローリングストーン誌が2020年の年間ベスト・アルバムTOP50を発表。テイラー・スウィフトのフォーク・サプライズからボブ・ディランによる過去20年の最高傑作を筆頭に、孤独な一年を乗り切る力となった作品の数々をランキング形式で振り返る。
「日々の暮らしは最悪だけど、素晴らしいレコードで乗り切った」という言い回しは近年ずっと当てはまるものだったかもしれない。しかし、2020年は特に音楽業界が大打撃を受けることになり、クラブは閉鎖され、ツアーもキャンセルされた。そこからやむを得ず内向きになり、深く耳を傾け、慰めを求める年となった。
私たちが今年のトップアルバムに選出したテイラー・スウィフト『Folklore』は、そういった感情を飾り気のないエレガントな親密さに反映させている。その一方で、ラン・ザ・ジュエルズからルシンダ・ウィリアムスは、2020年の爆発的な政治情勢を反映したアルバムを発表した。デュア・リパやジェシー・ウェアのダンス・ポップ、バッド・バニーによる広大なレゲトン、リル・ウージー・ヴァートの傑作ラップ・アルバムもパーティを擬似体験するような楽しいものだった。ケリー・リー・オーウェンス、サッカー・マミー、ビーチ・バニー、フォンテインズD.C.などの新鋭たちは、より良い未来への道を指し示していた。
50位 Bartees Strange『Live Forever』
49位 ジェフ・トゥイーディー『Love Is the King』
48位 Kareem Ali『G R O W T H』
47位 ルシンダ・ウィリアムス『Good Souls Better Angels』
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46位 Boldy James and the Alchemist『The Price of Tea in China』
45位 AC/DC『POWER UP』
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44位 クリス・ステイプルトン『Starting Over』
43位 Elizabeth Cook『Aftermath』
42位 X『ALPHABETLAND』
41位 Sad13『Haunted Painting』
40位 ポール・マッカートニー『McCartney III』
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39位 ビーバドゥービー『Fake It Flowers』
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38位 ケリー・リー・オーウェンス『Inner Song』
37位 サッカー・マミー『color theory』
36位 スティーヴン・マルクマス『Traditional Techniques』
35位 トゥーツ・アンド・ザ・メイタルズ『Got to Be Tough』
34位 ロウ・カット・コニー『Private Lives』
33位 フォンテインズD.C.『A Heros Death』
32位 ザ・ウィークエンド『After Hours』
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31位 ヘイリー・ウィリアムス『Petals for Armor』
30位 フォー・テット『Sixteen Oceans』
29位 シャミール『Shamir』
28位 ジェイソン・イズベル・アンド・ザ・400・ユニット『Reunions』
27位 ミーガン・ジー・スタリオン『Good News』
26位 ジェニー・ベス『TO LOVE IS TO LIVE』
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25位 ホールジー『Manic』
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24位 セレーナ・ゴメス『Rare』
23位 マイリー・サイラス『Plastic Hearts』
22位 アリアナ・グランデ『Positions』
21位 ビーチ・バニー『Honeymoon』
20位 アシュリー・マクブライド『Never Will』
19位 Chloe x Halle『Ungodly Hour』
18位 モーゼス・サムニー『Græ』
17位 フリート・フォクシーズ『Shore』
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16位 BTS『Map of the Soul: 7』
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15位 Flo Milli『Ho, Why Is You Here?』
14位 ハイム『Women in Music Pt. III』
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13位 シティ・ガールズ『City on Lock』
12位 ブルース・スプリングスティーン『Letter to You』
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11位 レディー・ガガ『Chromatica』
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10位 フィービー・ブリジャーズ『Punisher』
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9位 ジェシー・ウェア『Whats Your Pleasure?』
8位 リル・ウージー・ヴァート『Eternal Atake』
7位 ワクサハッチー『Saint Cloud』
6位 ラン・ザ・ジュエルズ『RTJ4』
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5位 デュア・リパ『Future Nostalgia』
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4位 ボブ・ディラン『Rough and Rowdy Ways』
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3位 バッド・バニー『YHLQMDLG』
2位 フィオナ・アップル『Fetch the Bolt Cutters』
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1位 テイラー・スウィフト『Folklore』
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From Rolling Stone US.
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