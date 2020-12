あいみょんの楽曲「裸の心」が「2020 年間 USEN HIT 総合ランキング」で1位を獲得。本日12月4日に東京都内にあるUSEN本社で開催された記者発表会にあいみょんが登壇した。

「年間 USEN HIT ランキング」はUSENがUSEN音楽放送におけるオンエア実績やリスナーからのリクエストをもとに独自に集計したランキング。「裸の心」は週間ランキングでは“1位総獲得週数20週”や“連続18週1位獲得”という「年間 USEN HIT ランキング」史上初の快挙を成し遂げた。また昨年度の同ランキングの1位はあいみょんの「マリーゴールド」だったため、あいみょんは2連覇を達成。なお「マリーゴールド」は今年のランキングでは7位にランクインしている。そのほか「2020 年間 USEN HIT 総合ランキング」トップ10には2位の「I LOVE...」をはじめ、Official髭男dismの楽曲が4曲ランクイン。アニメ「鬼滅の刃」のヒットと共に人気を集めた、LiSA「紅蓮華」が3位を獲得した。

記者発表会でUSEN-NEXT HOLDINGS代表取締役社長CEO宇野康秀氏から受賞の盾を受け取ったあいみょんは「この曲(「裸の心」)は2017年にはできあがっていた曲で、今年はこの曲をリリースすることが自分にとってチャレンジやったことでした。なのでしっかり結果が残せたと自分で言うと大げさかもしれませんが、こんなふうに素敵な賞をいただけてとてもうれしく思います。ありがとうございます」と自身にとってチャレンジングだったというバラードシングルで「2020 年間 USEN HIT 総合ランキング」首位という結果を残せたことを喜んだ。

あいみょんはトークパートにも登場。「年間 USEN HIT ランキング」で新たな記録を打ち立てた「裸の心」について「自分自身10枚目のシングルでバラード曲だったので、一体どこまでこの曲が聴かれるのかとワクワクもあり不安もあった中で、たくさんの方に聴いていただけたのは今までずっと応援してくれていたファンのおかげもあると思うので感謝していますし、うれしい結果になったと思っています」とコメント。加えて「残っていく音楽を作っていくことが私の夢。これからも残っていく音楽を歌い続けて、聴き続けられる音楽を作っていきたい。そういう思いがある中でこの曲が今年出せたのはうれしい。これからもたくさんの方に聴いていただきたいですし、歌っていただきたいです」と率直な思いを述べた。

またあいみょんは新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、ツアー「AIMYON TOUR 2020 “ミート・ミート”」の規模を縮小し、11月30日にその初日を迎えた。ひさしぶりにファンと対面した印象をMCから問われたあいみょんは「最高でした。みんなに会えたことがうれしすぎて歌うことを忘れるんじゃないかと思うぐらい震えました。みんなが会いに来てくれてすごくうれしかったです」としみじみ語った。また2020年を漢字一文字に表すコーナーでは「心」という文字を挙げ、「いろんなひとの心がいろんなふうに動いた1年。いい意味でも悪い意味でも心が忙しくていい1年でした」とその理由を語った。2021年の抱負を聞かれると「健康第一、家内安全で過ごせたらなと毎年思います。皆さんもどうかお気をつけて」と回答した。

USENの社内では「裸の心」18週連続1位獲得を記念して3月末まであいみょんのジャケットなどを展示する「あいみょん ライブラリー」を展開中。この展示に加え、USENからあいみょんに「裸の心」のジャケットをイメージし、皮がむかれたフルーツを盛ったケーキが贈られた。あいみょんは巨大なケーキを見て「すごい!」と大喜びし、「ケーキにできるジャケットでよかった」と笑った。

2020 年間 USEN HIT 総合ランキング

1位:あいみょん「裸の心」

2位:Official髭男dism「I LOVE...」

3位:LiSA「紅蓮華」

4位:Official髭男dism「Pretender」

5位:King Gnu「白日」

6位:YOASOBI「夜に駆ける」

7位:あいみょん「マリーゴールド」

8位:瑛人「香水」

9位:Official髭男dism「宿命」

10位:Official髭男dism「パラボラ」

2020 年間 USEN HIT 洋楽ランキング

1位:ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」

2位:ビリー・アイリッシュ「bad guy」

3位:ドージャ・キャット「Say So」

4位:レディー・ガガ「Rain On Me (with Ariana Grande)」

5位:ジャスティン・ビーバー「Yummy」

6位:Maroon 5「Memories」

7位:デュア・リパ「Break My Heart」

8位:ジャスティン・ビーバー「Intentions ft. Quavo」

9位:セレーナ・ゴメス「Lose You To Love Me」

10位:トーンズ・アンド・アイ「DANCE MONKEY」

2020 年間 USEN HIT 演歌 / 歌謡曲ランキング

1位:真田ナオキ「恵比寿」

2位:山内惠介「残照」

3位:氷川きよし「母」

4位:山崎ていじ「別れのボレロ」

5位:純烈「愛をください~Don't you cry~」

6位:丘みどり「五島恋椿」

7位:奥山えいじ「只見線恋歌」

8位:香西かおり「契り酒」

9位:水森かおり「瀬戸内 小豆島」

10位:三山ひろし「北のおんな町」