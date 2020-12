スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター「クラメ<百鬼画工>(CV:めう)」が登場し、イベント「百鬼夜行」が開催中。

●「百鬼夜行」

世界中の妖怪をこの目で見たいと思い、旅に出た「百鬼画工」クラメ。しかし、妖怪に騙され、冥界に飛ばされてしまった。そんな彼女の周りに亡霊の群れが取り囲む。自分の好奇心が生んだ結果のため、クラメは諦めに近い気持ちで亡霊に立ち向かっていった。その時、彼女の前に現れたのは……。

また、『ロストディケイド』公式Twitterでは、新キャラクター「クラメ<百鬼画工>」の登場を記念して、クラメ役めうのサイン色紙を抽選で2名にプレゼントするキャンペーンを開催中。詳細は公式Twitterにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED