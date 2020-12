映画『グリザイア』キャラソン＆ファンも使える151枚の画像公開！

全国の劇場にて上映中の映画『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー』、その名シーンを集めた場面写真151枚がファンにも利用可能な形で一般公開された。

さらにヒロイン4人のキャラクターソングの動画がフロントウイング公式チャンネルで公開されている。



グリザイアシリーズは、ノベルゲーム『グリザイアの果実』に始まるノベルゲームで、TVアニメ化もされている。そして映画『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー』は、原作ゲームでも屈指の人気を誇る狙撃手たちのエピソードをアニメ化した作品だ。

キャラクターデザインはシリーズなどで知られる渡辺明夫。原作・製作のフロントウイングが実施したクラウドファンディングでは、国内外から累計2340人の支援を集め、ファンとつくるアニメとしても注目を集めた。

佐倉綾音、内田真礼、名塚佳織、種﨑敦美、南條愛乃、井澤美香子、代永翼に加え、今作から新たに三森すずこが出演。過去と未来が交錯するガンアクションバトルとなっている。



今回の画像公開は、「よりファンの方と一緒に作品を盛り上げていきたい」というスタッフの意向を汲んで行われた。

原作メーカーのフロントウイングが製作を行い、クラウドファンディングでも約1500人から支援を集めた本作はファンとつくるアニメである本作ならではの施策と言えるだろう。

スターゲイザーを観た感想をTwitterで投稿する際など、一般のファンも利用できる。お気に入りの名シーンや気になるキャラクターの紹介などでの使用も可能だ。

詳しい利用方法などはアニメ公式サイトにて公開中。



また、『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー』の劇場上映を記念して、歴代グリザイアシリーズの主題歌を担当した作詞家・桑島由一と作曲家・藤間仁(ElementsGarden)が手がけるグリザイアのキャラクターソング(ショート版)がフロントウイング公式チャンネル(https://www.youtube.com/frontwingtube/)にて公開。

少女たちそれぞれの個性が歌詞とともに際立つ楽曲となっている。





(※上記には151枚の画像は収録していない。公式サイトでのご確認を)



(C)Frontwing