【ライブコマース初】ポストプライシングを実現 アクセサリーブランド「Hina by Superbly」が「あと値決め」導入

ネットプロテクションズは12月1日、スーパーブリーの運営するアクセサリーブランド「Hina by Superbly」に、体験後に消費者が自ら価格を決められる決済方法「あと値決め」を導入した。これにより「Hina by Superbly」は、国内初となるライブコマース領域におけるポストプライシングの提供を開始した。



「あと値決め」は、国内初・国内唯一のポストプライシングのアウトソーシング事業として、2019年8月に活動を開始。現在ではイベント、EC、サービスなど9業種30社以上が加盟し、加盟企業を通じて「あと値決め」形式でサービス提供可能な事業者は1000事業者を超えている。



「Hina by Superbly」は、デザイナーのAya Suzuki氏が手がけるハンドメイドアクセサリーブランドで、素材やデザインにこだわり、トレンドをおさえた一点物のアクセサリーを販売している。Instagramのライブ機能を活用した顧客参画型のブランド構築に取り組んできたという同ブランドは、今回導入したポストプライシングシステムをライブコマースのみならず、取り寄せた商品のうち好きな商品以外を返品できる新サービス「あれもこれもアクセ」においても活用するという。





「Hina by Superbly」のアクセサリー



これにより「Hina by Superbly」の利用者は、ライブ視聴または「あれもこれもアクセ」で商品を購入後、スマホに届くURLから値段を決め、後払いで支払うことが可能になる。新型コロナウイルスの影響により、店舗でアクセサリーを試すことが難しい状況が続くなか、実際に商品を手にし、納得したあとに価格を決定できる、顧客フレンドリーなEC体験が実現したとしている。











「あと値決め」の導入に伴い「Hina by Superbly」は以下のコメントをしている。



これからの時代は、よりお客様が体験と価値を買う時代です。価格は売る側ではなく、買う側が決める。そんな時代への幕開けだと思います。だからこそ、売る側も価値を考えて提供する。『あと値決め』はそこにとてもマッチするシステムです。



私たちが心を込めて作ったアクセサリーが一体どれくらいのお客様の心を捉えているのだろう。どんな価値があるのだろう。そんな疑問と、もっと純粋にショッピング楽しんでほしいという思いから、この『あと値決め』を導入しようと思いました。 全く新しい、体験型のショッピングシステム。お客様と一緒になって作り上げていく、価値を高めていく。私たちのアクセサリーにきっとマッチするだろうと思います。そして、自分のやりたいという気持ち次第で自由にその使い道を決めることができる点も魅力の一つです。



『あれもこれもアクセ』では、昨今のインターネットショッピングが加熱するなか、実際にみないとわからない!でも実際に店にはいけないし…という自分自身の体験も踏まえて企画しました。実際のお店に行ったように色々なアクセサリーを試すことができる。そんなECサイトが欲しかったのです。そこにもこの『あと値決め』が役に立ちました。