櫻坂46、1stシングル収録のライブダイジェスト映像が公開【動画】

櫻坂46、1stシングル収録の「KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU!」ライブダイジェスト映像が公開された。



10月12日・13日のラストライブ「THE LAST LIVE」をもって欅坂46としての活動に幕を下ろし、翌日14日より新たに活動をスタートさせた櫻坂46。12月9日に発売される1stシングル『Nobody’s fault』のTYPE-AとTYPE-Bに収録される「KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU!」のライブダイジェスト映像がオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。



この映像は7月16日に開催された無観客での配信ライブ「KEYAKIZAKA46 Live Online, but with YOU!」から制作されたもの。欅坂46からの改名を発表した公演でもあり、配信ライブを見たファンにとっても、改めて当時の決意を感じられる映像になっている。







