小川悦司原作によるTVアニメ「真・中華一番！」第2期の初回放送日が2021年1月11日に決定。併せてPVが公開された。
中国料理界を守護するといわれている八つの“伝説の厨具”を巡り、裏料理界最高幹部・五虎星と主人公・マオとの究極の料理対決が繰り広げられるアニメ「真・中華一番！」第2期。今回、TOKYO MX、MBS、BS日テレでの放送情報に加え、dアニメストア、 Amazon Prime Videoなど配信情報も明らかになった。
TVアニメ「真・中華一番！」第2期
放送情報
TOKYO MX：2021年1月11日（月）より毎週月曜日25:10～
MBS：2021年1月11日（月）より毎週月曜日26:40～
BS日テレ：2021年1月13日（水）より毎週水曜日24:00～
配信情報
dアニメストア、dTV、Amazon Prime Video、Netflix、GYAO!、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、Hulu、TERASA、J:COMオンデマンド、milplus、FOD、ひかりTV、TVer、MBS動画イズム、Amazon Prime Video（レンタル・購入）、DMM.com 動画、ビデオマーケット、music.jp、GYAO!ストア、クランクイン！ビデオ、Rakuten TV ほか
スタッフ
原作：小川悦司「真・中華一番！」（講談社「週刊少年マガジン」所蔵）
監督・シリーズ構成：川崎逸朗
キャラクターデザイン：長谷川早紀
音楽：市川淳
アニメーション制作協力：Production I.G
アニメーション制作：NAS
企画・制作：JY Animation
キャスト
マオ：藤原夏海
メイリィ：茅野愛衣
シロウ：藤井ゆきよ
シェル：中村悠一
レオン：杉田智和
フェイ：榎木淳弥
カイユ：浪川大輔
アルカン：安元洋貴
エンセイ：津田健次郎
ジュチ：小野大輔
ミラ：遠藤綾
ほか
(c)小川悦司・講談社／「真・中華一番！」製作委員会