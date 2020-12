豆柴の大群・カエデフェニックス 新曲『まめのうた』の作詞を担当「サヤエンドウの気持ちになって書いた」

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。2021年1月20日(水)にリリースされるメジャーファーストアルバム『まめジャー!』の収録曲をキャスター風に紹介し、歌詞のポイントを伝えました。(12月2日放送分)カエデフェニックス:「まめのうた」素敵な曲ですねぇ~。ナオ・オブ・ナオ:作詞された中で、特に力を入れたポイントはありますか?カエデ:そうですねえ。豆の気持ちになって書いておりまして……具体的に言うとサヤエンドウですね。『We will be more delicious beans』っていう。ナオ:(笑)。カエデ:“もうすぐ美味しい豆になるよ”というのを、ちょっとカッコつけて英語で言ってみました。そこを聴いてほしいですね。ナオ:はい(笑)。(12月3日放送分)カエデ:これは、どのように作詞されたんですか?アイカ・ザ・スパイ:ひとり1人作詞をしたんだけど、みんなのいい所を抜き取って、“豆柴の大群作詞曲”になったんですよ!カエデ:お気に入りの歌詞とかありますか?アイカ:やっぱね、自分が書いた『目星今はだんだん曇っていく』っていうところがあるんですけど、いいなぁって。カエデ:いいですね。私も好きですよ、その部分!アイカ:よかった! ちなみにどこが好きですか?カエデ:冒頭の『見えないこのまま消したい 感じないそのまま行きたい』……そこが、お気に入りです。アイカ:いいですねぇ。かっこいいですねぇ。カエデ:はい! では、「MOTiON」を聴きながらお別れしましょう。アイカ:みんな! いっぱい聴いてね~。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/