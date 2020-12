11月19日に開催された『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』の、受賞アーティストによる特別番組が、12月4日(金)から3週連続でHuluにて配信される。



世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」を日本で展開するバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社が実施する、年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワードのスペシャルイベント『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』が、現在Huluで独占配信中だ。



11月19日に無観客で開催された『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』は、BiSHがMCを務め、あいみょん、BABYMETAL、Creepy Nuts、DISH//、E-girls、瑛人、日向坂46、JO1、Little Glee Monster、マカロニえんぴつ、NiziUが出演。豪華なアーティストたちの圧巻のステージパフォーマンスは見逃せない。



そして、Huluでは、12月4日から3週連続でVMAJ受賞アーティストによる特別番組が追加配信されることが決定。Episode1は「最優秀楽曲賞」を受賞した YOASOBIが登場し、受賞曲「夜に駆ける」に込めた思いや制作時のエピソードを紹介する。 Episode2は『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』のMCを務め、「最優秀撮影賞」を受賞した BiSHが登場。受賞曲「LETTERS」のミュージックビデオをはじめとする歴代ミュージックビデオの制作秘話を語る。Episode3は、『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』当日にバックステージで撮影された出演者のインタビューを収録。受賞の喜びを紹介する。



■『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』配信概要 Huluで独占配信中

MC:BiSH

出演:あいみょん、BABYMETAL、Creepy Nuts、DISH//、E-girls、瑛人、日向坂46、JO1、Little Glee Monster、マカロニえんぴつ、NiziU(ABC順)



■「特別映像」配信概要

1:MTV VMAJ 2020 -WINNER INTERVIEW-: YOASOBI 12月4日(金)から

2:MTV VMAJ 2020 -WINNER INTERVIEW-: BiSH 12月11日(金)から

3:MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-: Backstage Talk 12月18日(金)から

※Backstage Talk出演者:あいみょん、BiSH、Creepy Nuts、DISH//、E-girls、瑛人、日向坂46、JO1、Little Glee Monster、マカロニえんぴつ、NiziU(ABC順)