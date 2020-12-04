新型コロナウイルスの感染拡大影響で公開が延期となっていた、和月伸宏原作による実写映画「るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning」の新公開日が決定した。「The Final」が2021年4月23日、「The Beginning」が2021年6月4日に封切られる。

公開日決定に併せ、新たな特報映像も公開。佐藤健演じる剣心が壁走りを見せる様子や、剣心と新田真剣佑演じる縁の一騎打ちの一端などが収められている。さらに「未来はここから始まる──」というキャッチコピーを使用したポスタービジュアルもお披露目された。

映画「るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning」

「るろうに剣心 最終章 The Final」：2021年4月23日（金）全国ロードショー

「るろうに剣心 最終章 The Beginning」：2021年6月4日（金）全国ロードショー

原作：和月伸宏「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：大友啓史

出演：佐藤健、武井咲、新田真剣佑、青木崇高、蒼井優、伊勢谷友介、土屋太鳳、三浦涼介、音尾琢真、鶴見辰吾、中原丈雄、北村一輝、有村架純、江口洋介

製作：映画「るろうに剣心」最終章 製作委員会

制作プロダクション・配給：ワーナー・ブラザース映画

(c)和月伸宏／集英社 (c)2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning」製作委員会