武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーン Eternal』」の公開を記念し、アニメ「美少女戦士セーラームーン」の関連楽曲が、本日12月4日より各種サブスクリプションサービスにて配信される。
配信される楽曲は、「ムーンライト伝説」「プリンセス・ムーン」「乙女のポリシー」「タキシード・ミラージュ」「“らしく”いきましょ」「セーラースターソング」「愛の戦士」「ラ・ソウルジャー（La Soldier）」「流れ星へ」「とどかぬ想い-my friend's love-」「Moon Revenge」「Moonlight Destiny」「Morning Moonで会いましょう」「HEART MOVING」の14曲。また劇場公開に先駆け、ももいろクローバーZとセーラー5戦士が歌う主題歌「月色Chainon（シェノン）」もサブスク解禁された。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンEternal』」はアニメ「美少女戦士セーラームーンCrystal」の第4期「デッド・ムーン編」を描く作品。前編は2021年1月8日、後編は2月11日に公開される。
主な対象サービス
Apple Music、Spotify、Amazon Music（&Prime）、YouTube Music（&YouTube）、LINE MUSIC、AWA、Rakuten Music、KKBOX、RECMUSIC ほか
配信楽曲（全15曲）
「月色Chainon（シェノン）」
「ムーンライト伝説」
「プリンセス・ムーン」
「乙女のポリシー」
「タキシード・ミラージュ」
「“らしく”いきましょ」
「セーラースターソング」
「愛の戦士」
「ラ・ソウルジャー（La Soldier）」
「流れ星へ」
「とどかぬ想い-my friend's love-」
「Moon Revenge」
「Moonlight Destiny」
「Morning Moonで会いましょう」
「HEART MOVING」