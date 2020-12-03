アニメ映画「ジョゼと虎と魚たち」の挿入歌であるEve「心海」が、明日12月4日0時より先行配信される。

12月25日に公開される「ジョゼと虎と魚たち」。物語を彩る「心海」はiTunes Storeほかでのダウンロード購入をはじめ、Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、AWAなどのストリーミングサービスでも聴くことができる。なおEveは映画の主題歌「蒼のワルツ」も担当。両楽曲やアニメ「呪術廻戦」オープニングテーマの「廻廻奇譚」など7曲を収録したEPを、12月23日にリリースする。

また「ジョゼと虎と魚たち」の「期待・感想投稿キャンペーン」もスタート。映画への期待や観た感想を投稿した人に抽選で水族館のペアチケットや、恒夫役・中川大志とジョゼ役・清原果耶のサイン入り台本、Eveのサイン入りポスターなどが贈られる。詳細は特設サイトで確認を。

アニメ映画「ジョゼと虎と魚たち」

2020年12月25日（金）ロードショー

スタッフ

原作：田辺聖子「ジョゼと虎と魚たち」（角川文庫刊）

監督：タムラコータロー

脚本：桑村さや香

キャラクター原案：絵本奈央

キャラクターデザイン・総作画監督：飯塚晴子

コンセプトデザイン：loundraw（FLAT STUDIO）

劇中画：松田奈那子

プロダクションデザイン：平澤晃弘、片貝文洋、中村章子

画面設計：川元利浩

美術監督：金子雄司

色彩設計：梅崎ひろこ

撮影監督：神林剛

3DCG監督：三宅拓馬

編集：坂本久美子

音楽：Evan Call

音響監督：若林和弘

音響製作：ソニルード

アニメーション制作：ボンズ

配給：松竹 / KADOKAWA

製作：『ジョゼと虎と魚たち』製作委員会

キャスト

鈴川恒夫：中川大志

ジョゼ：清原果耶

二ノ宮舞：宮本侑芽

松浦隼人：興津和幸

岸本花菜：Lynn

山村チヅ：松寺千恵美

西田店長：盛山晋太郎

駅員：リリー

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