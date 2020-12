SCANDAL・RINA「くだらない会話をしているほうが心の距離が近い気がする」男女の仲を超えた関係性に触れる

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月30日(月)の放送では、リスナーから届いた異性とのメールのやり取りにおける“男女の友情”について検証していきます。HARUNA:11月22日(日)にTFMでポップアップ的特番をオンエアしまして……。「私の記念日!」というテーマでメールを募集したわけですが、たくさんのメールをいただいておりまして、まだまだ読みたいメールがたくさんあるので「延長戦」をおこないます。一同:いいね〜。HARUNA:これは「フードロス」ならぬ「メールロス」を削減する「ストップ!メールロス!」ということで……。RINA:確かにもったいないね。エコ。HARUNA:そう。特番のときはスペシャルプレゼントがありましたが、今日はいつもの「Catch up」ルールで……これぞ! というメールにアポロポーチを差し上げます。ということで、“ストップメールロス!”な「私の記念日!」延長戦です。メールを読んでいきます「SCANDALのみなさん、こんばんは。教員1年目のゴロリです! 私の記念日は10月24日です。記念というにはちょっと大げさなのですが、10月24日は、高校1年生のときに女子クラスメートとメールをし始めた日です。その頃はまだLINEもなく、スマホも登場したてで、みんなメールでやり取りをしていました。僕は当時ガラケーでした。それからもう8年経つのですが、毎日連絡を取りあっています。一昨年あたりまでメールからLINEに移行したのですが、毎日何かしらの連絡を取っています。お互いに別々の人と付き合っているときも、彼氏彼女公認で連絡をしていました。中身はほんっとうにしょうもないものです(笑 )。最近だと「朝布団が離してくれない。分かるわあ」くらいのノリです。ここまでくると、辞めどきも分からず、逆に「ここの連絡をダメっていう人とは付き合えないよな~」という謎の共通認識もあります。いつまで続くかわかりませんが、この日が私のメール記念日です。RINA:どんどん「世にも奇妙な物語」みたいな流れになっていって……すごいね、びっくりした。でもすごいね、8年!HARUNA:すごいよ。MAMI:8年も続く人っている?RINA:毎日そんなに話すことってある?HARUNA:だからしょうもないノリになってるって。RINA:だとしてもすごいよね。TOMOMI:心の支えになってるんじゃないかな?HARUNA:大親友ってことだよね。RINA:切っても切れない波長の合う感じがあるんやろうなあ。でもこういう人っているよね、異性で仲が良い人がいるけど、恋愛目線じゃないって人。HARUNA:いるよね、幼馴染的な。MAMI:8年っていわれたら、気にしないかなあ……。TOMOMI:全然アリなんじゃない?HARUNA:最初はちょっと嫌かなあ……。MAMI:まあね、でも「どうぞどうぞ」って感じかな。TOMOMI:メールを見ても、「今日は布団が離してくれん」……みたいな内容しかしてへんでしょ?RINA:でも、そういうやりとりを8年も続けているからこそ、ちょっとひっかかるところがあるって子はいると思うよ。なんでもない会話ができる関係のスペシャルさってあるやん。HARUNA:あるある。(そもそも、なんでもない会話を)しなくてもいいんだもんね。――スタッフ:なんでもない会話を、私にもちょうだいって思わない?TOMOMI:全然いらんねんけど。布団がどうのこうのとか、いちいち送らんといてほしい。RINA:なんでもない話でも、自分が相手になればいいやんって思うのはわかるかな。日常会話が増えるってことやん。HARUNA:それはわかる。RINA:なんとなく、くだらない会話をしているほうが心の距離が近い気がする。なんか特別な何かがあるんやろうね。HARUNA:男女の友情が成立するタイプ。TOMOMI:いつか結婚するかもしれへんよ!RINA:知り尽くしてるもんね。MAMI:メールをしていて、別々で結婚してもメールは続くんだね……。最終的に彼氏彼女できなかったら、そこで付き合えばいいってことかもしれない……。* * *延長戦、盛り上がってます! 引き続き、生放送で紹介出来なかったメッセージをどんどん読んでいきます。この後、TOMOMIがメールを読めなくなってしまう“プチ事件”も起こってしまう!?この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→ http://www.jfn.co.jp/audee/----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056