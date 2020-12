マリオの世界が来る！USJ『クッパ城』内部や『マリオカート』公開

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の開業日を2021年2月4日(木)に決定した。

また、エリア全景ならびに「マリオカート」をテーマにした世界初(※)のライド・アトラクション『マリオカート ~クッパの挑戦状~』の一部、さらにエリアのシンボルのひとつで、「マリオカート」のアトラクションが入る「クッパ城」の内部もあわせて公開した。

※ 「マリオカート」およびその世界をテーマとしたテーマパーク・オリジナルアトラクション、ゲームを取り扱う施設におけるユニバーサル・スタジオ・ジャパン調べ。





『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は、日本が世界に誇る任天堂のキャラクターやゲームの世界を、ユニバーサル・スタジオの革新的なアイディアと世界最新鋭のテクノロジーにより、圧倒的なスケールとクオリティで現実世界に再現した新大規模テーマエリア。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の多層式エリアとして登場する



マリオの世界を象徴するピーチ城やクッパ城がそびえるエリア内では、人気キャラクター「ヨッシー」のライド・アトラクション、レストラン、ショップなど、従来のテーマパークならではの体験はもちろん、実際に自分の全身を使って、飛び、ブロックを叩き、コインやアイテムを集めるなど、ゲームの楽しみをテーマパークに最適化した、これまでにない ”アソビ体験” が用意されている。



パーク内で購入できる『パワーアップバンド』とスマートフォンアプリを連動させることで、マリオのように、実際にハテナブロックを叩いて集めたコインを、自身のスマートフォンで確認することが可能。

「キーチャレンジ」と呼ばれるアトラクションでは ”キー” を獲得したり、キャラクタースタンプを集めたりと、現実世界にいながら、マリオのように全身を駆使し、躍動できるアクティビティを、エリアのあちこちで体験することもできる。

また、この専用アプリでは、ご自身の獲得したコイン数のランキングも確認でき、他のゲストとみんなでリアルタイムで競い合い、マリオになりきって全身を使う挑戦で競争したり、仲間との一体感を感じるといったゲームそのままの興奮と感動を味わえる。



2021年2月4日(木)の『スーパー・ニンテンドー・ワールド』グランド・オープニングは、来年開業20年の節目を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンにとって、記念すべきアニバーサリーイヤーの幕開けとなる。



また、大魔王クッパが潜む「クッパ城」の城内一部も初公開となった。

石造りの壁で囲まれた荘厳な雰囲気の城内には、トゲトゲしく尖った鉄柵や、厚く重々しい鋼鉄の扉、そして、訪れた人に威圧感さえ与える巨大なクッパの石像が中央に飾られた大階段など、独特の重厚感あふれる造りでゲームの世界を忠実に再現している。





城内の最深部には、世界中で愛され続けている「マリオカート」をテーマにした世界初のライド・アトラクション『マリオカート ~クッパの挑戦状~』が登場することもあわせて発表された。



ユニバーサル・クリエイティブ/エグゼクティブ・プロデューサーのトーマス・ギャラティは、以下のコメントを寄せている。



ギャラティ クッパ城の奥深くには、あの1億5000万本以上を売り上げた大人気シリーズ『マリオカート』の世界を再現すべく任天堂とユニバーサル・スタジオのクリエイティブチームがタッグを組んだ、『マリオカート~クッパの挑戦状~』があります。ゲストはヘッドセットをつけて、限界のない興奮とスリルを味わいながら、コースを駆け抜けることになります。



TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

Nintendo properties are trademarks and copyrights of Nintendo. (C) Nintendo.