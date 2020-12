Official髭男dism ギターとベースに注目してほしいヒゲダンの楽曲とは？

Official髭男dismの楢崎誠(Ba/Sax)と小笹大輔(Gt)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。それぞれが、“ベースに注目した曲”と“ギターに注目した曲”を1曲ずつ選び、その理由とともに紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」12月2日(水)放送分)小笹:今回はヒゲダンのギターとベースがお届けしているということで、みんなに聴いてほしい“ベースに注目した曲”、そして“ギターに注目した曲”をそれぞれ1曲ずつ選曲してきました。まずは楢ちゃんの“ベースに注目した曲”!楢崎:俺は“注目した!”というか、“注目して!”っていう曲なんだけど……。小笹:Look at me! ね(笑)。楢崎:そう(笑)。俺のLook at me! の曲は、「FIRE GROUND」なんですよ。ちょっと嬉しかったことがあるんだけど、ある番組でGLAYのJIROさんが「このベースめっちゃかっこいいけど、どうやって考えたの?」って聞いてくれて!小笹:そりゃ嬉しいわ!楢崎:むっちゃ嬉しくて「JIROさん聴いてくれたんすね……! あ、ありがとうございます!」みたいになったから(笑)。みんなも「FIRE GROUND」のベースに注目して聴いてくれたら、楽しめるところもあるんじゃないかなと思って。小笹:わかる! この曲は“ギターがけっこう頑張っている”って説明してきたけど、激しいことをただただやっても面白くないっていうか。「FIRE GROUND」のミソって“ハードロック×ファンク”なんだけど、ファンクを担っているのが楢ちゃんのベースだと思うのよ。楢崎:特に聴いてほしいところは……間奏でやたらと難しいことはしてるんですけど、もともと(藤原)聡が作ってきたデモの中でも管楽器とベースでユニゾンすることになってて、それがかっこいいから採用しようとなったりとか。あとはAメロ かな。Aメロのノリやグルーヴに注目して聴いてほしいと思います。【Official髭男dism - FIRE GROUND[Official Video]】楢崎:続いては……大輔のギター!小笹:「FIRE GROUND」という名曲を楢ちゃんが言ってくれたから、隠れた名曲じゃないけど、この機会にみんなに聴いて欲しい曲を紹介してみようかと思います。(2018年リリースの1stアルバム)『エスカパレード』に収録されています「Driver」!楢崎:おー!小笹:この曲が、意外と俺的ギター推しソングなんですよ。楢崎:たしかにな~。“ギターをかなり前面に出してみよう”みたいに初めてやったのが、もしかしたら「Driver」なんじゃないかな?小笹:たしかにそうだね。楢崎:“ギターを前面に出したサウンドで、ゴリゴリ行くぞ!”っていうのを、あんまりしてこなかったじゃん? でも「Driver」は挑戦的な感じでやってるイメージあるな。小笹:間奏にギターソロもあるじゃないですか? 俺のイメージは、和田光司さんの「Butter-Fly」というデジモンの曲なんですけど、すげえかっこいいギターソロなんよ。速弾きとか、三連の外しじゃないけど、そういう譜割り的にもちょっとトリッキーなことをやってて。それをちょっと踏襲したいなって思って……最後のラスサビ突入する前とか、雰囲気的にそこのオマージュみたいなのを自分的に入れてみたんですけど。楢崎:入ってますね。小笹:これが、俺的にライブで弾くの一番難しいんだよね。「FIRE GROUND」のギターソロのほうが速いんだけど、体に入ってるというか……結構プレイ的にいつも“気合い入れて行くぞ!”みたいな感じになるのが「Driver」で……。楢崎:へ~!小笹:これもAメロのギターのブリッジミュートがザクザクな感じが好きで、リフとかも聴いてほしかったり……。あと、いつも思うんだけど、ギターがかっこいい曲をやろうとすると、聡っちゃんのピアノになんか気合いが入る気がして(笑)。「お前だけに渡さんぞ」みたいな。悪い意味のバチバチじゃなくて、お互いがニヤっと顔を見合わせるみたいなバチバチ(笑)。楢崎:たしかに、ギターが前に出ると、絶妙にベースも何かしたくなるかもしれない(笑)。「Driver」も八分でベベベってやればいいだけなんだけど、なんかやたらとドゥーンって音を滑らせるプレイが一番登場してるのが「Driver」だよね。小笹:「Driver」のベース、めっちゃでかいもんね(笑)。楢崎:八分音符でバーっとやっているだけなんだけど、何かで俺も目立ちたい(笑)。小笹:たしかに、誰かをフィーチャーした曲だっていうのが決まると、他のやつが頑張り始めるよね(笑)。楢崎:なんか、スキマで何かしたくなってくるっていう(笑)。小笹:ヒゲダンにバンドっぽいイメージを持ってる人はそんなに多くないんじゃないかなという気がしてるので、今回はこの辺の曲が紹介できてすごい良かったです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/