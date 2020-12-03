ソフトバンク・工藤公康監督

◆ 森ヘッドは三軍監督へ！

　ソフトバンクは3日、2021年シーズンに臨むコーチングスタッフを発表した。

　一軍ヘッドには侍ジャパンの監督も務めた球団OBの小久保裕紀氏が就任し、今季までヘッドコーチを務めていた森浩之コーチが三軍監督へ配置転換。ファームでは笹川隆コーチが「二軍内野守備走塁」に内部昇格し、松山秀明コーチが「三軍内野守備走塁」へ担当変更されることになった。

　発表された来季のコーチングスタッフ一覧は以下の通り。


◆ 2021年・コーチングスタッフ

＜一軍＞

▼ 監督
81　工藤公康（57）

▼ ヘッドコーチ
90　小久保裕紀（49）

▼ 投手コーチ
92　森山良二（57）
98　髙村　祐（51）
91　佐久本昌広（46）

▼ 打撃コーチ
83　立花義家（62）
78　平石洋介（40）

▼ 内野守備走塁コーチ
80　本多雄一（36）

▼ 外野守備走塁コーチ
93　村松有人（47）

▼ バッテリーコーチ
95　吉鶴憲治（49）


＜二軍＞

▼ 監督
76　藤本博史（57）

▼ 投手総括コーチ
94　倉野信次（46）

▼ 投手コーチ
82　田之上慶三郎（49）

▼ 打撃コーチ
75　大道典良（51）

▼ 内野守備走塁コーチ
97　笹川　隆（41）

▼ 外野守備走塁コーチ
87　井出竜也（49）

▼ バッテリーコーチ
85　的山哲也（50）


＜三軍＞

▼ 監督
86　森　浩之（55）

▼ 投手コーチ
72　若田部健一（51）

▼ 打撃コーチ
77　吉本　亮（40）

▼ 内野守備走塁コーチ
74　松山秀明（53）

▼ 打撃兼外野守備走塁コーチ
88　関川浩一（51）

▼ バッテリーコーチ
96　加藤領健（38）

▼ リハビリ担当コーチ
73　斉藤　学（57）