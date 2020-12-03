◆ 森ヘッドは三軍監督へ！



ソフトバンクは3日、2021年シーズンに臨むコーチングスタッフを発表した。



一軍ヘッドには侍ジャパンの監督も務めた球団OBの小久保裕紀氏が就任し、今季までヘッドコーチを務めていた森浩之コーチが三軍監督へ配置転換。ファームでは笹川隆コーチが「二軍内野守備走塁」に内部昇格し、松山秀明コーチが「三軍内野守備走塁」へ担当変更されることになった。



発表された来季のコーチングスタッフ一覧は以下の通り。





◆ 2021年・コーチングスタッフ



＜一軍＞



▼ 監督

81 工藤公康（57）



▼ ヘッドコーチ

90 小久保裕紀（49）



▼ 投手コーチ

92 森山良二（57）

98 髙村 祐（51）

91 佐久本昌広（46）



▼ 打撃コーチ

83 立花義家（62）

78 平石洋介（40）



▼ 内野守備走塁コーチ

80 本多雄一（36）



▼ 外野守備走塁コーチ

93 村松有人（47）



▼ バッテリーコーチ

95 吉鶴憲治（49）





＜二軍＞



▼ 監督

76 藤本博史（57）



▼ 投手総括コーチ

94 倉野信次（46）



▼ 投手コーチ

82 田之上慶三郎（49）



▼ 打撃コーチ

75 大道典良（51）



▼ 内野守備走塁コーチ

97 笹川 隆（41）



▼ 外野守備走塁コーチ

87 井出竜也（49）



▼ バッテリーコーチ

85 的山哲也（50）





＜三軍＞



▼ 監督

86 森 浩之（55）



▼ 投手コーチ

72 若田部健一（51）



▼ 打撃コーチ

77 吉本 亮（40）



▼ 内野守備走塁コーチ

74 松山秀明（53）



▼ 打撃兼外野守備走塁コーチ

88 関川浩一（51）



▼ バッテリーコーチ

96 加藤領健（38）



▼ リハビリ担当コーチ

73 斉藤 学（57）



