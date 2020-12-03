◆ 森ヘッドは三軍監督へ！
ソフトバンクは3日、2021年シーズンに臨むコーチングスタッフを発表した。
一軍ヘッドには侍ジャパンの監督も務めた球団OBの小久保裕紀氏が就任し、今季までヘッドコーチを務めていた森浩之コーチが三軍監督へ配置転換。ファームでは笹川隆コーチが「二軍内野守備走塁」に内部昇格し、松山秀明コーチが「三軍内野守備走塁」へ担当変更されることになった。
発表された来季のコーチングスタッフ一覧は以下の通り。
◆ 2021年・コーチングスタッフ
＜一軍＞
▼ 監督
81 工藤公康（57）
▼ ヘッドコーチ
90 小久保裕紀（49）
▼ 投手コーチ
92 森山良二（57）
98 髙村 祐（51）
91 佐久本昌広（46）
▼ 打撃コーチ
83 立花義家（62）
78 平石洋介（40）
▼ 内野守備走塁コーチ
80 本多雄一（36）
▼ 外野守備走塁コーチ
93 村松有人（47）
▼ バッテリーコーチ
95 吉鶴憲治（49）
＜二軍＞
▼ 監督
76 藤本博史（57）
▼ 投手総括コーチ
94 倉野信次（46）
▼ 投手コーチ
82 田之上慶三郎（49）
▼ 打撃コーチ
75 大道典良（51）
▼ 内野守備走塁コーチ
97 笹川 隆（41）
▼ 外野守備走塁コーチ
87 井出竜也（49）
▼ バッテリーコーチ
85 的山哲也（50）
＜三軍＞
▼ 監督
86 森 浩之（55）
▼ 投手コーチ
72 若田部健一（51）
▼ 打撃コーチ
77 吉本 亮（40）
▼ 内野守備走塁コーチ
74 松山秀明（53）
▼ 打撃兼外野守備走塁コーチ
88 関川浩一（51）
▼ バッテリーコーチ
96 加藤領健（38）
▼ リハビリ担当コーチ
73 斉藤 学（57）
◆ 森ヘッドは三軍監督へ！