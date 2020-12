millennium parade、NHKスペシャルテーマ曲制作&常田大希密着ドキュメンタリーも

常田大希率いるmillennium paradeが、2021年1月9日から放送がスタートされるNHKスペシャル・シリーズ『2030 未来への分岐点』のテーマソング「2992」を手がけることを発表した。



混乱の2020年を経て、ここから先の10年をどう再構築するか? という命題を掲げた本シリーズに向き合って制作された本楽曲は、作曲を担当した常田と作詞を担当したermhoiが生まれた1992年から1000年後の未来をテーマに描かれる。楽曲は、1月8日(金)0:00に先行配信される予定で、2021年2月10日にリリースされる、millennium paradeの1stアルバム『THE MILLENNIUM PARADE』へも収録されることが決まっている。



また本シリーズ放送スタート前夜の2021年1月8日には、常田大希に長期密着したドキュメンタリーの放送も決定。millennium parade、King Gnu、PERIMETRONと、あらゆるプロジェクトの中心人物として活動している常田大希の全貌に迫る。



【常田大希コメント】

今回NHKスペシャルの主題歌と劇中音楽のオファーを頂きました。NHKスペシャルの思い出はアウシュビッツ収容所の特集回が特に印象に残っていまして、世界大戦時の人間の愚かさや恐ろしさを浮き彫りにしたそのドキュメンタリー映像を今でも鮮明に覚えています。社会問題と真摯に向き合うNHKスペシャルに協力が出来てとても光栄に思います。



それに伴い私のアーティスト活動に完全密着したNHKドキュメンタリーも放送されるという事で、最近毎日のように密着されてる訳ですが、ただ黙々と作品製作を進めるだけの地味な日々ばかりにも関わらず(音楽家の日常なんて基本的にはそんなものなのです)、ドキュメンタリーチームは朝から晩から、時には朝から晩から朝まで中々しぶとく食らいついてきますね。お互い本気ですね。





<番組概要>



常田大希長期密着ドキュメンタリー

NHK総合「ドキュメンタリー 常田大希 あくなき創作への渇望」(仮)



2021年1月8日(金) 夜10時~10時43分

NHK詳細ページ:https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0019/topic002.html



<商品情報>







millennium parade

1stアルバム『THE MILLENNIUM PARADE』



発売日:2021年2月10日(水)

【完全生産限定盤】価格:10000円(税抜)

12inch スペシャルBOX仕様

初回限定盤(CD+Blu-ray)

オリジナル小鬼フィギア 3体

構想盤(カセットテープ)



【初回限定盤】価格:4500円(税抜)

CD+Blu-ray



【通常盤】3000円(税抜)

CDのみ



=CD収録内容=(完全生産限定盤・初回生産限定盤・通常盤共通)

※曲順未定

「Fly with me」 (Netflix Original『攻殻機動隊 SAC_2045』主題歌)

「FAMILIA」 (綾野剛主演映画『ヤクザと家族 The Family』主題歌)

「2992」 (NHKスペシャル・シリーズ「2030 未来への分岐点」テーマソング)

「Philip」 (『adidas CASUAL Collection 2020 Fall/Winter』CMソング)

「lost and found」 (『DIOR and RIMOWA』カプセルコレクションムービーソング)

含む15トラック収録を予定。



=Blu-ray収録内容=(完全生産限定盤・初回生産限定盤のみ)

millennium parade Live 2019@新木場Studio Coastから

4曲(Fly with me, Slumberland, Plankton, lost and found)&MV収録