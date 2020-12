羊文学、メジャーデビューアルバム収録曲「mother」先行配信

羊文学が、2020年12月9日に発売するメジャーデビューアルバム『POWERS』より楽曲「mother」を先行配信した。



アルバム『POWERS』は、今年8月に配信限定リリースした「砂漠のきみへ」、YouTubeドラマ「DISTORTION GIRL」主題歌「Girls」のほか、ロングヒット曲「1999」を含む全12曲を収録。DVDには今年8月に開催したonline tour”優しさについて”全3会場から3曲ずつ、計9曲のライブ映像を収録している。



また、羊文学は東京、名古屋、大阪の3都市で行う有観客ライブと無観客オンラインライブの計4公演のTour 2021 ”Hidden Place”を開催予定。詳細は以下より。





<リリース情報>



羊文学

配信リリース『mother』



配信日:2020年12月2日(水)

配信リンク:https://fcls.lnk.to/mother



<ライブ情報>



羊文学

「Tour 2021 ”Hidden Place”」



2021年1月31日(日)名古屋 BOTTOM LINE

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

ALL STANDING 前売4000円(税込・ドリンク代別)*電子チケットのみの取り扱い



2021年2月11日(木・祝)大阪 梅田CLUB QUATTRO

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

ALL STANDING 前売4000円(税込・ドリンク代別)*電子チケットのみの取り扱い



2021年2月26日(金)東京 STUDIO COAST

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

1F ALL STANDING/2F指定 前売4000円(税込・ドリンク代別)*電子チケットのみの取り扱い



チケット一般発売日:12月19日(土)



★注意事項★

◆チケットぴあのシステムを利用しております。お申込みにはチケットぴあの会員登録(無料)が必要です。

◆本公演は電子チケットアプリ「Tixeebox」を使用してチケットをお引取りいただきます。

お申込みの前にご使用方法をご確認ください。https://tixeebox.tv/lp/how-to/

◆申込み多数の場合は抽選となります。申込み順(先着順)ではありません。

◆チケット代金の他に各種手数料が加算されます。各種手数料は支払や受取方法によって異なりますので、詳しくはお申込みページにてご確認ください。

◆システムメンテナンスのため、火曜日・水曜日のAM2:30~5:30は受付ができません。予めご了承ください。



◆小学生以下のご入場不可。

◆お一人様1回の購入のみで購入枚数制限2枚まで(購入時に同行者含め個人情報の入力が必要)。



※下記ガイドラインをご確認の上、お客様への当日のお願いごとを十分にご周知頂いた上でのチケットお申し込みをお願いいたします。

「新型コロナウイルス」の感染拡⼤の防⽌に細⼼の注意を払って公演を⾏って参りますが、ご⼊場の際にお客様の体温計測(検温)の実施、

ご⼊場・ライブ観覧時はマスクの着⽤を必須とさせて頂きます。マスクを着⽤頂けない場合には⼊場をお断りさせていただきます。

マスクはお客様各⾃でご持参ください。お客様には、⼤変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協⼒の程よろしくお願いいたします。

⼊場の際にスタッフが⾮接触タイプの検温を⽤い確認させていただきます。検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、また検温を拒否される⽅には、⼊場をお断りさせていただきます。⼊場後に発熱、咳が⽌まらない等の症状が確認された場合ご退場いただく場合がございます。



公演開催におけるガイドライン

「新型コロナウイルス」の感染拡⼤の防⽌に細⼼の注意を払って公演を運営・開催致します。

■出演者とお客様までの距離は2m以上常に維持され、客席内は政府・⾃治体からのガイドラインに沿った収容⼈数内で、お客様同⼠も間隔を開けた位置割りの設定とさせて頂きます。

■チケットお申し込みの際に申請戴いたお客様の連絡先を把握し、後⽇陽性感染者の来場が判明した際には保健所等の公的機関に提出できるよう適切に管理させて頂きます。

■お客様は新型コロナウィルス接触確認アプリ(COCOA)のご利⽤をお願いいたします。

■本公演は電⼦チケットにてご⼊場戴きます。⼊場時の混雑を避けるため、各会場の交通状況に合わせたご⼊場に関するご案内を後⽇させて頂く場合がございます。

■ご⼊場の際にスタッフが⾮接触タイプの検温を⽤いお客様の体温計測(検温)を実施させていただきます。検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、また検温を拒否される⽅には、⼊場をお断りさせていただきます。この場合、チケットの払い戻しは⾏いません。

※公演当⽇に下記の症状に当てはまる⽅はご来場をご遠慮ください。

・咳、呼吸困難、強い倦怠感、咽頭痛、⿐汁・⿐閉、味覚・嗅覚障害、下痢、嘔気・嘔吐の症状のある⽅

※公演当⽇に下記項⽬に該当する⽅はご⼊場頂けません。

・PCR検査歴があり、(a)有症状者では、発症⽇から10⽇未満、かつ、症状軽快後72時間以内 (b) 症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できていない、

または (c)無症状病原体保有者では、陰性確認から10⽇未満 (d)検体採取⽇から6⽇間経過後、24時間以上の間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できていない

・濃厚接触者として⾃宅待機中の⽅、または家族が濃厚接触者として⾃宅待機中の⽅

・過去2週間内に政府から⼊国制限、⼊国後の観察期間を必要とされている国・地域への 訪問および当該在住者との濃厚接触がある⽅

※⼊場後に発熱、咳が⽌まらない等の症状が確認された場合は、ご退場いただく場合もございます。

■ご⼊場・ライブ観覧時はマスクの着⽤を必須とさせて頂きます。マスクを着⽤頂けない場合には⼊場をお断りさせていただきます。マスクはお客様各⾃でご持参ください。

■⼊場時に設置されました消毒液にて⼿指の消毒をお願いいたします。ご⼊場後は咳エチケットへのご協⼒、こまめな⼿洗いにもご協⼒ください。

■ご⼊場後、体調が悪くなった場合は、速やかにスタッフへお声がけください。

■出演者、同⾏クルー・設営スタッフはマスクまたはフェイスシールドを常時使⽤ (出演者は本番時を除く)し、⼊館前、⼊館後も検温と体調チェックを⾏います。 場内でのスタッフ間の距離も⼀定距離を保つものとします。

■出演者の会場の⼊待ち、出待ち、またプレゼントのお預かりも今回はお断りさせて頂きます。

■館内での⼤声を出しての歓声はご遠慮ください。

■終演時の混雑を避けるため、分散退場、規制退場を⾏う場合もございますのでご協⼒ください。



お客様には、⼤変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご協⼒の程よろしくお願いいたします。



<ライブ配信情報>



羊文学

Tour 2021 ”Hidden Place” Oneline Live



2021年3月14日(日)

※配信開始時間、配信チケット代、配信チケット発売日などの詳細は追って発表