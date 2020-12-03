日本通販CRM協会、EC大賞の締切迫る CRM実践企業を表彰.

一般社団法人日本通販CRM協会は1月8日、EC・通販業界で日本が誇る顧客関係値構築（CRM）を実践する企業を選出し、表彰する「JAPAN EC大賞」の投票を締め切る。1月末には受賞企業の発表と表彰式を予定している。



大賞は、EC・通販事業の担当者1000人が投票して選出する。顧客関係値を構築する基準は、「顧客対応」「商品・サービス」「PR」「ブランド」「人材活躍」の五つを定めている。



「JAPAN EC大賞」は、それらの各5部門でのナンバーワンと、全部門を総評した「総合大賞」を選出する。

投票は、EC・通販事業の担当者が各部門ごとに当てはまる企業名を記入。記入された数で各賞の1位を選出する。全部門の総数とエピソード数を合わせて「総合大賞」を決定する。



投票は一般社団法人日本通販CRM協会のホームページで受けている。表彰式は1月29日、東京・明治記念館で13時から開催する。





一般社団法人日本通販CRM協会

https://japan-crm.org/