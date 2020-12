マセラティ設立から106年│過去、現在、未来をつなぐ映像を公開

輝かしい歴史と未来との融合。2020年、マセラティはそのDNAに組み込まれている大胆さに導かれ、新たな時代を迎えた。



1914年12月1日、アルフィエーリ マセラティは、兄弟のエットーレとエルネストとともに、イタリア ボローニャの中心部に位置するペポリ通り1A番地に「アルフィエーリ マセラティ」を設立した。ブランド設立から106年、マセラティはその創業と一世紀以上に及ぶ歴史を祝うとともに、来るべき未来を見つめている。



"Maserati from A to Z"と題されたこの映像では、創業からのマセラティの精神と、パフォーマンス、革新性、独自性を追求し続けるマセラティの飽くなきチャレンジスピリットを伝えている。アルファベットのビートに合わせて、マセラティがこれまで歩んできた道、そしてこれから進むべき道が語られる。



マセラティのCEOダヴィデ グラッソは設立106周年を迎え、次のように述べた。「私たちは、来るべき新時代を築くにあたって、そのルーツから出発しています。いかなる困難に直面しようとも、自信を持って未来を見つめ続けてきた先人の大胆さによって、私たちの現在が導かれてきたことを誇りに思います。2020年は、マセラティブランドにとって新たな時代の幕開けとなりました。これまで以上に本物であること、そしてマセラティの時代を超えた価値観に立ち返ることが求められています。そして私たちは未来を創り出すのです」



このショートムービー「マセラティ A-Z」では、マセラティの大胆さの裏にある様々な要素を浮き彫りにしている。アルファベットの26文字からなるキーワードは、ブランドの過去、現在、未来が完璧に表現されている。







4分の映像の中には30台以上のマセラティ・モデルとモダンで多彩なキャストが登場し、時代を超越した精神を、ビジュアル面でのインパクトの強いイメージで表現している。サウンドトラックには、ジョルジオ・モロダーのアイコン的存在である「ザ・チェイス」のスペシャル "マセラティ・ミックス "を使用している。



The Maserati Alphabet: the alphabet of audacity

A – Alfieri

B - Bora, Boomerang, Biturbo

C - Customise

D - Design

E - Electrification

F - Fast

G - GranTurismo

H - Heartbeat

I - Innovation

J - Just one Look

K - Keep Dreaming Big

L - (True) Love

M - Made in Modena

N - Nettuno

O - Original

P - Passion

Q - Quattroporte

R - Rebel

S - Sound

T - Trident

U - Unorthodox

V - Visceral

W - Winning in Style

X - Xtravagant

Y - Yours Forever

Z - Zooming into the Future



これらのキーワードは、ブランドの過去、現在、そして未来を表現しているもの。映像ではマセラティをこれほどまでに大胆にしてきた様々な要素を紹介し、新時代におけるマセラティのニューモデルとともに締めくくっている。



Zは "Zooming into the Future(未来へのズームイン)"を意味し、マセラティは革命的なニューモデル、イノベーション、プロジェクトによって未来の主役を担っていく。マセラティはすでに強く未来へ向かい始めているのだ。