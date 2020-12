声優ユニット「Run Girls, Run!」の単独オンラインライブ「Run Girls, Run! Online Live ~ランガリング・リンクライブ♪~」が10月11日に開催された。

Run Girls, Run!のオンラインライブは、9月26日公演に続き、今回で2回目の開催となる。昼の部のセットリストは当日が誕生日でもある厚木那奈美が組んでおり、全12曲を披露した。

ライブは、「イルミナージュ・ランド」「 Go! Up! スターダム! 」と、メンバーがメインキャラクターを演じているTVアニメ『キラッとプリ☆チャン』の主題歌からスタート。そして、ファーストシングルの「スライドライド」から「Share the light」へアップテンポのナンバーへ。「Share the light」 では、間奏部分での観客のクラップ参加が特徴の楽曲だが、今回は生配信を視聴しているファンも拍手の絵文字でクラップのコメントを入れるという、オンラインライブらしい演出となった。

また、昼の部のテーマ「秋」。「秋色ツイード」やWake Up, Girls!のカバー曲「SHIFT」といった季節感を感じる楽曲を披露。そして、本日の主役といっても良い厚木那奈美のソロパートへ。

ほかのメンバーが最前席で応援する中、披露されたのは「逆さまのガウディ」。ファーストアルバム『Run Girls, World!』に収録の厚木のソロ曲で、ライブでは初披露。そして、『プリ☆チャン』より自身が演じるキャラクター青葉りんかのキャラクターソング「キラリ覚醒☆リインカーネーション」「夢色エナジー」と次々と歌い上げていく。そのあとは、林・森嶋からバースディケーキと共に、お祝いのサプライズが! 「今年はコロナで他メンバーの誕生日イベントはなくなっちゃったから、これはメンバーのみんなのバースディケーキです! 23歳は地元長野県でもぜひお仕事をしたい!」と、メンバー思いの厚木が今後の目標をコメントした。

ステージではふたたび3人揃い、ライブはラストスパート。「青春アルゴリズム」「カケル×カケル」「ランガリング・シンガソング」と駆け抜けていき、昼の部の幕を下ろした。