12月9日(水)にフジテレビ系で放送される音楽特番「2020FNS歌謡祭」の出演アーティスト第5弾が発表された。

今回新たに出演がアナウンスされたのは、堂本剛FUNK同好会、石橋貴明と工藤静香、SEVENTEEN、平手友梨奈、大貫勇輔。堂本剛FUNK同好会は、昨年の「FNS歌謡祭」で生放送中にオリジナル楽曲の制作に挑戦した堂本剛と小籔一豊(Dr / ジェニーハイ)、くっきー!(B / ジェニーハイ)、Gakushi(Key)、ゆりやんレトリィバァ(Cho)らで結成されたバンドで、前回完成させた楽曲「しすてむ」を引っ提げて再び「FNS歌謡祭」に出演する。

石橋と工藤は20年以上前のバラエティ番組内で結成したユニット・Little Kissとして出演。1997年にリリースした唯一のシングル「A.S.A.P.」をパフォーマンスする。またSEVENTEENは韓国で大ヒット中の楽曲「HOME;RUN」を日本のテレビで初披露。大貫は一青窈と「他人の関係」でコラボレーションする。

フジテレビ系「2020FNS歌謡祭」

第2夜

2020年12月9日(水)18:30~22:48

<出演者>

aiko / 阿佐ヶ谷姉妹 / 嵐 / E-girls / 生田絵梨花 / 石橋貴明 / 瑛人 / AKB48 / A.B.C-Z / 大貫勇輔 / 小沢健二 / GACKT / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / 工藤静香 / KENZO(DA PUMP) / 櫻坂46 / 佐藤二朗 / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / THE ALFEE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / JUJU / 城田優 / Snow Man / Sexy Zone / SEVENTEEN / 田代万里生 / 谷村新司 / 東京事変 / 東京スカパラダイスオーケストラ / 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 / 堂本剛FUNK同好会 / ナオト・インティライミ / 中川翔子 / Novelbright / 秦基博 / 花總まり / ハラミちゃん / 一青窈 / 日向坂46 / 平手友梨奈 / 福山雅治 / 三浦大知 / 宮本浩次 / 森山直太朗 / 山崎育三郎 / Little Glee Monster / 「レ・ミゼラブル」2021カンパニー



司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)