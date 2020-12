2日、明治安田生命J2リーグ第38節が各地で行われた。

首位の徳島ヴォルティスは、ホームで4位のギラヴァンツ北九州と上位対決。6分にMF岸本武流が幸先よく先制点を奪い、1ー0でハーフタイムを迎えると、59分にはMF渡井理己が追加点。その後北九州に1点を返されるものの、終盤に2点の追加点を奪った徳島が4ー1で勝利を収めた。

その徳島を追う2位のアビスパ福岡は、アウェイでファジアーノ岡山と対戦。前半をスコアレスで折り返すと、53分に福岡のMF重廣卓也が待望の先制点を挙げた。しかしその5分後に岡山のFWイ・ヨンジェがゴールを挙げ、試合は振り出しに。結局その後はスコアが動かず、1ー1の引き分けで幕を閉じた。

3位のV・ファーレン長崎は、アウェイで京都サンガF.C.と対戦。しかし前半に2失点を許してハーフタイムを迎えると、後半から途中出場のMFルアンが1点を奪うも反撃もここまで。長崎は1ー2で黒星を喫し、昇格争いへ痛い足踏みとなった。

この結果、首位徳島と3位長崎の勝ち点差は10に。残り4試合のため、次節の結果次第では徳島が7年ぶりのJ1昇格を決めることができる。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

山形 3ー2 町田

水戸 2ー1 磐田

群馬 1ー0 松本

大宮 3ー3 愛媛

東京V 1ー1 千葉

新潟 2ー2 栃木

京都 2ー1 長崎

山口 0ー2 甲府

徳島 4ー1 北九州

琉球 0ー2 金沢

岡山 1ー1 福岡

■順位表

1位 徳島(勝ち点80/得失点差+35)

2位 福岡(勝ち点74/得失点差+17)

3位 長崎(勝ち点70/得失点差+22)

4位 甲府(勝ち点61/得失点差+11)

5位 北九州(勝ち点59/得失点差+8)

6位 新潟(勝ち点57/得失点差+6)

7位 山形(勝ち点56/得失点差+16)

8位 京都(勝ち点55/得失点差+4)

9位 磐田(勝ち点54/得失点差+9)

10位 東京V(勝ち点53/得失点差+4)

11位 栃木(勝ち点53/得失点差+2)

12位 水戸(勝ち点52/得失点差+7)

13位 大宮(勝ち点47/得失点差−10)

14位 千葉(勝ち点46/得失点差−5)

15位 金沢(勝ち点46/得失点差−8)

15位 岡山(勝ち点46/得失点差−8)

17位 松本(勝ち点44/得失点差−13)

18位 琉球(勝ち点43/得失点差−10)

19位 町田(勝ち点40/得失点差−13)

20位 群馬(勝ち点39/得失点差−26)

21位 愛媛(勝ち点34/得失点差−17)

22位 山口(勝ち点27/得失点差−31)

■次節の対戦カード

▼12月6日(日)

13:00 愛媛 vs 京都

13:00 琉球 vs 岡山

14:00 水戸 vs 徳島

14:00 栃木 vs 群馬

14:00 千葉 vs 甲府

14:00 町田 vs 東京V

14:00 松本 vs 新潟

14:00 山口 vs 北九州

14:00 福岡 vs 金沢

14:00 長崎 vs 山形

15:00 磐田 vs 大宮