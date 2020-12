Def Tech・Shen「Microやディレクターとずっと一緒にやっているからこそ」コロナ禍で確信した仲間との“息遣い”

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。11月28日(土)の放送は、ゲストにDef TechのShenさんが登場。ニューアルバム『Powers of Ten』のこと、そして結成15周年を迎えた心境や、自身に芽生えた変化について話をしてくれました。――11月18日(水)にリリースされたDef Techのニューアルバム『Powers of Ten』は、どんなアルバムになりました?Shen:デビュー15周年で「お疲れ様でした」って感じ(笑)。いい意味で元気で、ここから新しい15年間を作ろうとしているので、個人的にはやっと自分たちのパワーに辿り着いたというか、それを完璧にグランディングして、そのエネルギーを世界に出せたと思います。――どうして、それができたと思いますか?Shen:歳と経験ですね(笑)。あと、今回のテーマが“オーセンティックな自分を探すこと”だった。本当の自分を好きじゃなかったら「好きじゃない」って言うし、自分なりの真実をちゃんと言っておく場面が(ユニットを組む)Microも俺もディレクターもあって、みんなお互いに信用しているし、お互いの意見をリスペクトしているからこそ、自分が、自分の真実を言っておかないといけない時代になったと気づいた。それで、1月ぐらいから(楽曲制作を)始めて、最初はけっこうスムーズだったんですけど、新型コロナでリモートワークになっちゃって……。それでも、(その後も)すごくスムーズだった。もちろんいろいろあったけど、自分たちの関係をすごく信用しているからこそ、チームがしっかりしているとそこまで問題が起こらないんだなと。――コロナ禍のリモートで関係が悪くなる人もいると思うし、ストレートに自分の意見を言うことで関係が悪化することもあるかと思いますが、Def Techはそうじゃなくて、より近い関係性になったということ?Shen:そう、もっとタイトになった。Microやディレクターとずっと一緒にやっているからこそ、人間性もお互いにわかっているし、友達というところから音楽を作り始めているから、ピュアなところから音楽を作っていけていると思う。“いいものを作るために頑張ろうよ”というか、意見の違いがあっても“それもやってみよう!”っていうスタンスなんですよ。コンピューターのプログラムのようにコマンドゼット(やり直し)ができるから、1回やってみて音で(正解が)わかるじゃん、もうバイブス(笑)。――ニューアルバムに収録されている「Surf Me To The Ocean」は、どういった曲ですか?Shen:実は、このタイトルの英語はちょっとおかしくて“海でサーフィンしようよ”じゃなく“俺の波に乗ってサーフィンしようぜ、海まで”っていう(訳になる)。でも、Microからデモ音源があがってきたとき、この英語が“かっこいいな”と思って直さなかった。日本語もそうだけど、完璧に英語がしゃべれる人としゃべれない人がいて、それはやっぱり見方が違っていて。今はそのなかで“新しいアートが生まれてくる”っていうことを認められる自分になった。今までの自分だったら、変な英語は絶対に直していましたね。――この響きはいいですよね。Shen:そう。“人生は常にサーフィンだよ”っていうこと。波ってフリークエンシーだし、いろいろなバイブス、いろいろなエネルギーがあるからっていう。――海に行かなくても波はあると。Shen:あるね。それで、いつでもその波の流れに乗ろうよ、“流れ”をサーフィンしようぜ! って。そして、その“流れ”も意識で作っていこうよっていうこと。――今後はどんなことをしてみたいですか?Shen:まずはここからDef Techの(今後)10年間のプランを作っていきたいですね。あと、アルバムを出すのも好きだけど、今の時代のアーティストは1曲ずつ出しているから、それもやってみたいと思って。来年の頭ぐらいから出すんじゃないかな~って。まだ決定じゃないからわからないけど(笑)。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/