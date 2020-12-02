◆ 新設の育成担当には土橋＆山本哲



ヤクルトは2日、2021年シーズンのコーチングスタッフを発表した。



高津体制2年目を迎える一軍は、斎藤隆コーチと河田雄祐コーチが退団し、今季まで楽天の投手コーチを務めていた伊藤智仁コーチが4シーズンぶりに復帰。福地寿樹コーチがファームから配置転換されて一軍外野守備走塁コーチに就任した。



また、球団OBで横浜（現DeNA）の監督などを務めた尾花高夫氏を二軍投手チーフコーチ、オリックスのスカウトを務めていた佐藤真一氏を二軍外野守備走塁コーチに招聘。土橋勝征二軍内野守備走塁コーチと山本哲哉スカウトを新設した“育成担当”に配した。



発表されたコーチングスタッフの一覧は以下の通り。





◆ 2021年・コーチングスタッフ



＜一軍＞



▼ 監督

22 高津臣吾



▼ ヘッドコーチ

76 宮出隆自



▼ 投手コーチ

89 伊藤智仁

98 石井弘寿



▼ 打撃コーチ

74 杉村 繁

82 松元ユウイチ



▼ 内野守備走塁コーチ

75 森岡良介



▼ 外野守備走塁コーチ

73 福地寿樹



▼ バッテリーコーチ

83 衣川篤史





＜二軍＞



▼ 監督

88 池山隆寛



▼ 投手チーフコーチ

77 尾花高夫



▼ 投手コーチ

72 小野寺力

84 松岡健一



▼ 打撃コーチ

78 大松尚逸

85 畠山和洋



▼ 内野守備走塁コーチ

80 緒方耕一



▼ 外野守備走塁コーチ

81 佐藤真一



▼ バッテリーコーチ

87 福川将和



▼ 育成チーフコーチ

95 土橋勝征



▼ 育成投手コーチ

92 山本哲哉