諫山創原作によるTVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」第1話の場面カットが解禁された。
場面カットにはガビとファルコが登場。また「Season 1」から「Season 3」までの要点をまとめた「15分で追いつける！アニメ『進撃の巨人』ダイジェスト映像」も公開された。
さらにYouTube Liveでは12月5日20時より、「TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season放送直前生放送 調査兵団決起集会」を生配信。番組ではエレン・イェーガー役の梶裕貴、ミカサ・アッカーマン役の石川由依、アルミン・アルレルト役の井上麻里奈による振り返りトークが展開される。
「『進撃の巨人』The Final Season」はアニメ「進撃の巨人」の最終章。12月6日よりNHK総合にて放送される。
TVアニメ「『進撃の巨人』The Final Season」
放送情報
NHK総合にて2020年12月6日（日）24:10～
配信情報
Netflix：2020年12月7日（月）より配信
dTV、dアニメストア、GYAO!、TELASA、ひかりTV、U-NEXT、Amazon Prime Video：2020年12月7日（月）12:00より配信
スタッフ
原作：諫山創（別冊少年マガジン連載／講談社）
監督：林祐一郎
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：岸友洋
総作画監督：新沼大祐
演出チーフ：宍戸淳
エフェクト作画監督：酒井智史、古俣太一
色彩設計：末永絢子
美術監督：小倉一男
画面設計：淡輪雄介
3DCG監督：上薗隆浩
撮影監督：浅川茂輝
編集：吉武将人
音響監督：三間雅文
音楽：澤野弘之 / KOHTA YAMAMOTO
音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）
音響制作：テクノサウンド
アニメーションプロデューサー：松永理人
制作：MAPPA
キャスト
エレン・イェーガー：梶裕貴
ミカサ・アッカーマン：石川由依
アルミン・アルレルト：井上麻里奈
コニー・スプリンガー：下野紘
サシャ・ブラウス：小林ゆう
ヒストリア・レイス：三上枝織
ジャン・キルシュタイン：谷山紀章
ライナー・ブラウン：細谷佳正
ハンジ・ゾエ：朴ろ美
リヴァイ：神谷浩史
ジーク：子安武人
ファルコ・グライス：花江夏樹
ガビ・ブラウン：佐倉綾音
ピーク：沼倉愛美
ポルコ・ガリアード：増田俊樹
ウド：村瀬歩
ゾフィア：川島悠美
コルト・グライス：松風雅也
※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。
(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会