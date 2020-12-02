NPBが契約保留者名簿を公示＜プロ野球12球団2021年度契約保留選手・2020年…

日本野球機構（NPB）は2日、契約保留者名簿を公示した。











契約保留者名簿は、球団が来シーズンも引き続き選手契約を結ぶことを予定している支配下選手の一覧。最多は福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズの61人となっている。



また、この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となる。同日、132人の自由契約が公示されている。





【一覧】契約保留者名簿



＜パ・リーグ＞

福岡ソフトバンクホークス

61人



投手

Ｃ．スチュワート・ジュニア、大竹耕太郎、津森宥紀、二保旭、東浜巨、岩嵜翔、武田翔太、甲斐野央、和田毅、田中正義、高橋礼、石川柊太、椎野新、Ｌ．モイネロ、森唯斗、尾形崇斗、杉山一樹、千賀滉大、髙橋純平、渡邉雄大、古谷優人、板東湧梧、泉圭輔、田浦文丸、嘉弥真新也、Ｄ．サファテ、奥村政稔、川原弘之、松本裕樹、笠谷俊介



捕手

髙谷裕亮、甲斐拓也、栗原陵矢、谷川原健太、海野隆司、九鬼隆平



内野手

川瀬晃、髙田知季、松田宣浩、今宮健太、明石健志、周東佑京、Ｙ．グラシアル、増田珠、牧原大成、リチャード、野村大樹、三森大貴、小林珠維、川島慶三



外野手

Ｗ．バレンティン、中村晃、柳田悠岐、長谷川勇也、佐藤直樹、柳町達、上林誠知、Ａ．デスパイネ、水谷瞬、釜元豪、真砂勇介



千葉ロッテマリーンズ

61人



投手

佐々木千隼、石川歩、美馬学、種市篤暉、佐々木朗希、二木康太、唐川侑己、東條大樹、東妻勇輔、山本大貴、松永昂大、西野勇士、石崎剛、南昌輝、土肥星也、有吉優樹、小野郁、成田翔、小島和哉、岩下大輝、田中靖洋、中村稔弥、チェン・グァンユウ、益田直也、澤村拓一、横山陸人、永野将司、大嶺祐太、古谷拓郎、土居豪人、Ｊ．フローレス



捕手

田村龍弘、佐藤都志也、吉田裕太、宗接唯人、江村直也、柿沼友哉



内野手

鳥谷敬、藤岡裕大、安田尚憲、中村奨吾、平沢大河、三木亮、福田光輝、井上晴哉、松田進、Ｂ．レアード、茶谷健太、西巻賢二



外野手

荻野貴司、清田育宏、藤原恭大、角中勝也、福田秀平、加藤翔平、岡大海、菅野剛士、髙部瑛斗、山口航輝、和田康士朗、Ｌ．マーティン



埼玉西武ライオンズ

58人



投手

今井達也、渡邉勇太朗、髙橋光成、増田達至、宮川哲、松坂大輔、松本航、齊藤大将、浜屋将太、十亀剣、平井克典、粟津凱士、内海哲也、森脇亮介、小川龍也、榎田大樹、佐野泰雄、伊藤翔、田村伊知郎、井上広輝、與座海人、本田圭佑、松岡洸希、武隈祥太、中塚駿太、Ｚ．ニール、平良海馬、上間永遠、吉川光夫



捕手

岡田雅利、森友哉、柘植世那、牧野翔矢、駒月仁人、齊藤誠人



内野手

山川穂高、山野辺翔、外崎修汰、源田壮亮、佐藤龍世、呉念庭、山田遥楓、川野涼多、中村剛也、綱島龍生、Ｅ．メヒア



外野手

栗山巧、金子侑司、木村文紀、Ｃ．スパンジェンバーグ、鈴木将平、西川愛也、愛斗、熊代聖人、戸川大輔、岸潤一郎、川越誠司、高木渉



東北楽天ゴールデンイーグルス

57人



投手

松井裕樹、岸孝之、森原康平、則本昂大、涌井秀章、塩見貴洋、藤平尚真、安樂智大、釜田佳直、牧田和久、弓削隼人、酒居知史、福井優也、Ａ．ブセニッツ、引地秀一郎、宋家豪、菅原秀、福森耀真、津留﨑大成、髙田萌生、鈴木翔天、瀧中瞭太、辛島航、石橋良太、佐藤智輝、西口直人、福山博之、寺岡寛治、池田駿



捕手

太田光、岡島豪郎、足立祐一、田中貴也、堀内謙伍、下妻貴寛、石原彪、水上桂



内野手

小深田大翔、浅村栄斗、茂木栄五郎、藤田一也、鈴木大地、黒川史陽、銀次、山﨑幹史、内田靖人、渡邊佳明、村林一輝



外野手

オコエ瑠偉、辰己涼介、田中和基、島内宏明、岩見雅紀、下水流昂、小郷裕哉、和田恋、武藤敦貴



北海道日本ハムファイターズ

58人



投手

斎藤佑樹、生田目翼、加藤貴之、上沢直之、有原航平、吉田輝星、金子弌大、上原健太、宮西尚生、河野竜生、井口和朋、立野和明、堀瑞輝、西村天裕、Ｄ．バーヘイゲン、柿木蓮、秋吉亮、福田俊、Ｂ．ロドリゲス、田中瑛斗、鈴木健矢、公文克彦、石川直也、玉井大翔、杉浦稔大、望月大希、北浦竜次



捕手

清水優心、鶴岡慎也、宇佐見真吾、郡拓也、田宮裕涼、梅林優貴、石川亮



内野手

杉谷拳士、中田翔、中島卓也、清宮幸太郎、渡邉諒、野村佑希、谷内亮太、石井一成、平沼翔太、上野響平、難波侑平、横尾俊建、今井順之助、髙濱祐仁、樋口龍之介



外野手

王柏融、谷口雄也、大田泰示、西川遥輝、近藤健介、松本剛、淺間大基、万波中正、片岡奨人



オリックス・バファローズ

55人



投手

山﨑福也、宮城大弥、吉田一将、荒西祐大、増井浩俊、山本由伸、山岡泰輔、竹安大知、村西良太、富山凌雅、田嶋大樹、Ｋ－鈴木、Ｂ．ディクソン、比嘉幹貴、飯田優也、前佑囲斗、本田仁海、海田智行、齋藤綱記、澤田圭佑、Ｔ．ヒギンス、山田修義、金田和之、榊原翼、漆原大晟、吉田凌、鈴木優、神戸文也、張奕



捕手

伏見寅威、松井雅人、若月健矢、頓宮裕真



内野手

勝俣翔貴、安達了一、福田周平、西野真弘、大城滉二、紅林弘太郎、太田椋、山足達也、宜保翔、廣澤伸哉、中川圭太



外野手

Ｓ．モヤ、宗佑磨、後藤駿太、Ａ．ジョーンズ、西村凌、吉田正尚、大下誠一郎、佐野皓大、小田裕也、Ｔ－岡田、杉本裕太郎





＜セ・リーグ＞

読売ジャイアンツ

54人



投手

Ｒ．デラロサ、戸郷翔征、大竹寛、菅野智之、田中豊樹、Ａ．サンチェス、野上亮磨、髙橋優貴、田口麗斗、鍵谷陽平、畠世周、太田龍、桜井俊貴、古川侑利、中川皓太、Ｃ．Ｃ．メルセデス、今村信貴、Ｔ．ビエイラ、戸根千明、高梨雄平、横川凱、大江竜聖、井上温大、沼田翔平、堀岡隼人



捕手

小林誠司、大城卓三、炭谷銀仁朗、岸田行倫、山瀬慎之助



内野手

増田大輝、中島宏之、坂本勇人、岡本和真、吉川尚輝、若林晃弘、Ｚ．ウィーラー、田中俊太、北村拓己、山本泰寛、菊田拡和、増田陸、松井義弥、香月一也、湯浅大、Ｅ．ウレーニャ



外野手

陽岱鋼、丸佳浩、亀井善行、石川慎吾、立岡宗一郎、重信慎之介、松原聖弥、伊藤海斗



阪神タイガース

55人



投手

西純矢、西勇輝、岩貞祐太、馬場皐輔、藤浪晋太郎、中田賢一、岩田稔、尾仲祐哉、小野泰己、髙橋遥人、谷川昌希、浜地真澄、及川雅貴、Ｊ．エドワーズ、守屋功輝、秋山拓巳、川原陸、齋藤友貴哉、Ｊ．ガンケル、青柳晃洋、小林慶祐、望月惇志、桑原謙太朗、湯浅京己、小川一平、岩崎優、伊藤和雄、石井将希



捕手

坂本誠志郎、長坂拳弥、梅野隆太郎、藤田健斗、原口文仁、片山雄哉



内野手

木浪聖也、北條史也、大山悠輔、熊谷敬宥、Ｊ．マルテ、糸原健斗、小幡竜平、遠藤成、陽川尚将、荒木郁也、植田海



外野手

近本光司、糸井嘉男、髙山俊、江越大賀、井上広大、Ｊ．サンズ、島田海吏、中谷将大、板山祐太郎、俊介



中日ドラゴンズ

58人



投手

小笠原慎之介、田島慎二、橋本侑樹、谷元圭介、又吉克樹、柳裕也、岡田俊哉、大野雄大、福谷浩司、佐藤優、梅津晃大、山井大介、祖父江大輔、福敬登、岡野祐一郎、松葉貴大、石川翔、勝野昌慶、三ツ間卓也、鈴木博志、笠原祥太郎、清水達也、藤嶋健人、山本拓実、Ｙ．ロドリゲス、濱田達郎、マルク、Ｒ．マルティネス、木下雄介



捕手

大野奨太、木下拓哉、郡司裕也、加藤匠馬、Ａ．マルティネス、石橋康太、桂依央利



内野手

髙松渡、京田陽太、石川昂弥、高橋周平、阿部寿樹、根尾昂、石垣雅海、三ツ俣大樹、溝脇隼人、福田永将、堂上直倫、Ｄ．ビシエド



外野手

藤井淳志、平田良介、大島洋平遠藤一星、井領雅貴、渡辺勝、伊藤康祐、滝野要、武田健吾、岡林勇希



横浜DeNAベイスターズ

58人



投手

東克樹、阪口皓亮、伊勢大夢、石田健大、井納翔一、大貫晋一、三嶋一輝、山﨑康晃、坂本裕哉、今永昇太、齋藤俊介、濵口遥大、上茶谷大河、勝又温史、飯塚悟史、平田真吾、三上朋也、櫻井周斗、進藤拓也、Ｍ．ピープルズ、砂田毅樹、京山将弥、浅田将汰、武藤祐太、平良拳太郎、Ｅ．エスコバー、国吉佑樹、中川虎大、笠井崇正



捕手

戸柱恭孝、伊藤光、益子京右、髙城俊人、嶺井博希、山本祐大、東妻純平



内野手

中井大介、伊藤裕季也、倉本寿彦、森敬斗、大和、Ｔ．オースティン、柴田竜拓、山下幸輝、佐野恵太、宮﨑敏郎、田部隼人、知野直人、Ｎ．ソト



外野手

宮本秀明、桑原将志、梶谷隆幸、神里和毅、乙坂智、楠本泰史、細川成也、蝦名達夫、関根大気



広島東洋カープ

59人



投手

九里亜蓮、矢崎拓也、大瀬良大地、今村猛、岡田明丈、森下暢仁、野村祐輔、中﨑翔太、薮田和樹、中田廉、床田寛樹、ケムナ誠、一岡竜司、高橋昂也、塹江敦哉、菊池保則、島内颯太郎、高橋樹也、山口翔、アドゥワ誠、鈴木寛人、田中法彦、藤井黎來、中村恭平、玉村昇悟、遠藤淳志、中村祐太、Ｔ．スコット、Ｇ．フランスア



捕手

中村奨成、會澤翼、白濱裕太、磯村嘉孝、坂倉将吾、石原貴規



内野手

曽根海成、上本崇司、田中広輔、安部友裕、堂林翔太、菊池涼介、三好匠、林晃汰、桒原樹、小園海斗、韮澤雄也、中神拓都、西川龍馬、羽月隆太郎、Ａ．メヒア



外野手

鈴木誠也、長野久義、野間峻祥、宇草孔基、正隨優弥、髙橋大樹、松山竜平、大盛穂、永井敦士



東京ヤクルトスワローズ

54人



投手

奥川恭伸、石山泰稚、中尾輝、高梨裕稔、大下佑馬、原樹理、清水昇、寺島成輝、石川雅規、星知弥、坂本光士郎、吉田大喜、小川泰弘、杉山晃基、Ｓ．マクガフ、梅野雄吾、市川悠太、Ａ．スアレス、大西広樹、高橋奎二、金久保優斗、鈴木裕太、久保拓眞、今野龍太、長谷川宙輝、歳内宏明、蔵本治孝



捕手

西田明央、松本直樹、嶋基宏、中村悠平、古賀優大、大村孟



内野手

奥村展征、山田哲人、西浦直亨、川端慎吾、荒木貴裕、廣岡大志、宮本丈、太田賢吾、村上宗隆、長岡秀樹、武岡龍世、吉田大成、松本友



外野手

中山翔太、塩見泰隆、青木宣親、山崎晃大朗、雄平、坂口智隆、渡邉大樹、濱田太貴





【一覧】支配下選手自由契約



＜パ・リーグ＞

福岡ソフトバンクホークス

投手

加治屋蓮、吉住晴斗、Ｍ．ムーア、松田遼馬、Ｒ．バンデンハーク



内野手

内川聖一、西田哲朗



外野手

Ｏ．コラス



千葉ロッテマリーンズ

投手

大谷智久、内竜也、渡邉啓太、Ｆ．ハーマン、原嵩、チェン・ウェイン、Ｊ．ジャクソン（球団による契約解除）



捕手

細川亨



内野手

細谷圭



外野手

三家和真



埼玉西武ライオンズ

投手

多和田真三郎、野田昇吾、Ｒ．ギャレット、Ｓ．ノリン、相内誠、藤田航生



内野手

水口大地、永江恭平、森越祐人



東北楽天ゴールデンイーグルス

投手

近藤弘樹、Ｊ．Ｔ．シャギワ、青山浩二、Ｄ．Ｊ．ジョンソン、渡邊佑樹、熊原健人、由規、久保裕也



捕手

山下斐紹



内野手

渡辺直人



外野手

Ｓ．ロメロ、Ｊ．ブラッシュ、フェルナンド



北海道日本ハムファイターズ

投手

浦野博司、Ｎ．マルティネス、村田透、鈴木遼太郎、宮台康平、𠮷田侑樹



捕手

黒羽根利規



内野手

Ｃ．ビヤヌエバ



外野手

白村明弘、姫野優也



オリックス・バファローズ

投手

近藤大亮、東明大貴、Ａ．アルバース、左澤優



捕手

飯田大祐、山崎勝己



内野手

白崎浩之、小島脩平、Ａ．ロドリゲス



外野手

西浦颯大、松井佑介、根本薫





＜セ・リーグ＞

読売ジャイアンツ

投手

岩隈久志、堀田賢慎、鍬原拓也、藤岡貴裕、直江大輔、高木京介、宮國椋丞、田原誠次、Ｎ．ディプラン



内野手

吉川大幾



外野手

Ｉ．モタ、村上海斗、Ｇ．パーラ、加藤脩平、山下航汰



阪神タイガース

投手

能見篤史、藤川球児、呂彥青、高野圭佑、才木浩人、福永春吾、島本浩也、Ｒ．スアレス、Ｏ．ガルシア、横山雄哉



捕手

岡﨑太一



内野手

上本博紀、Ｊ．ボーア（ウエイバー不請求）



外野手

福留孝介、伊藤隼太



中日ドラゴンズ

投手

吉見一起、阿知羅拓馬、Ｌ．ゴンサレス、垣越建伸、竹内龍臣、小熊凌祐、伊藤準規、Ｅ．ロメロ、鈴木翔太



内野手

石川駿



外野手

Ｚ．アルモンテ、Ｍ．シエラ



横浜DeNAベイスターズ

投手

赤間謙、Ｓ．パットン、濱矢廣大、古村徹、藤岡好明



内野手

Ｊ．ロペス、飛雄馬、石川雄洋、百瀬大騎



広島東洋カープ

投手

藤井皓哉、Ｋ．ジョンソン、戸田隆矢、平岡敬人、Ｅ．モンティージャ



捕手

石原慶幸



内野手

小窪哲也



外野手

Ｊ．ピレラ



東京ヤクルトスワローズ

投手

近藤一樹、Ｍ．クック、山田大樹、五十嵐亮太、中澤雅人、田川賢吾、風張蓮、平井諒、山中浩史、Ｇ．イノーア（ウエイバー不請求）



捕手

井野卓



内野手

藤井亮太、Ａ．エスコバー（ウエイバー不請求）



外野手

上田剛史

田代将太郎

