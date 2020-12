『半妖の夜叉姫』第10話 とわとせつな、兄弟妖怪に虹色真珠を奪われてしまう！

10月3日(土)より放送中のTVアニメ『半妖の夜叉姫』の第10話あらすじ、先行カットが到着した。



TVアニメ『半妖の夜叉姫』は、『犬夜叉』の登場人物である殺生丸の双子の娘・とわとせつな、犬夜叉とかごめの娘・もろはをメインキャラクターとした新しい物語。毎週放送中に「#半妖の夜叉姫」をはじめとする関連ワードがTwitter(日本国内)のトレンド上位にランクインし、大きな盛り上がりを見せている。



第10話は12月5日(土)夕方5時30分~読売テレビ・日本テレビ系にて放送開始。今回も『犬夜叉』コミックス第416話「金禍銀禍」~第422話「鉄砕牙の炎」に登場した妖怪が出てくる、ファン注目の放送回だ。あらすじ、先行カットはこちら!



<第10話>

一つの卵から二つの頭を持って生まれ、強い方がもう一つの頭を喰らうという妖怪、禍一族。金禍と銀禍の兄弟妖怪は、長年争いあうもいまだ決着を付けられず、その戦いの余波であちこちに被害を及ぼしていた。

退治を頼まれたとわ達だが、兄弟妖怪に取り憑かれたとわとせつなが戦い合い、瞳の虹色真珠を奪われてしまう。金禍と銀禍は、一族の頭領の女禍に虹色真珠を献上しようとするが、女禍は銀禍を攻撃。虹色真珠ごと食おうとする。



『半妖の夜叉姫』第10話先行カットを全て見る!>>>



また、以前発表されていたTSUTAYA POP UP SHOPが、12月25日(金)より全国の一部TSUTAYA店舗並びにTSUTAYAオンラインショッピング・サイトにて開催されることが決定!

POP UP SHOPで発売するアイテムは、本フェア限定の新規描き下ろしイラスト。描き下ろしイラストはTSUTAYAとのコラボとして書店で働く「日暮とわ」、物珍しそうに本屋を見て回る「せつな」「もろは」「竹千代」「雲母」。全てフェア限定の特別アイテムのとなっている。

『半妖の夜叉姫』の魅力がたっぷり詰まったPOP UP SHOPに乞うご期待♪



(C)高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ 2020