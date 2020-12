中島みゆき、2枚組セレクトアルバム特典ライブ映像トレーラー公開

中島みゆきが、代表曲を集めた2枚組セレクトアルバム『ここにいるよ』を12月2日にリリースした。



最新作『ここにいるよ』は、二枚のディスクそれぞれを「エール」と「寄り添い」をコンセプトに中島みゆきの名曲、代表曲を収録したセレクトアルバム。LAの巨匠スティーブン・マーカッセンがマスタリングを担当した。現在のコロナ禍の中、多くの人々がSNSで「糸」や「時代」、「ファイト!」に勇気をもらったメッセージを発信し、それらの声に応える形で誕生した作品となっっている。



そして、作品の発売に合わせて今作の魅力や情報が掲載された特設ページが本日オープン。その中で、初回盤限定DVDに収録された貴重なライブ映像のダイジェスト動画が初公開された。公開された特典DVDのダイジェスト映像は、映像化を渇望されているライブ「中島みゆき TOUR 2010」で歌唱された「Nobody Is Right」の一部。中島みゆき本人がセレクトした。









<商品情報>







中島みゆき

セレクトアルバム『ここにいるよ』



発売日:2020年12月2日

初回盤(2CD+DVD):4500円(税抜)

通常盤(2CD):4000円(税抜)



=収録曲=*初回盤・通常盤共通

DISC-1 エール盤

1. 空と君のあいだに

2. 旅人のうた

3. 宙船(そらふね)

4. 糸

5. ファイト❕

6. ひまわり”SUNWARD”

7. 瞬きもせず

8. 泣いてもいいんだよ

9. 負けんもんね

10. 時代

11. ホームにて

12. 空がある限り

13. 地上の星



DISC-2 寄り添い盤

1. アザミ嬢のララバイ

2. 泣きたい夜に

3. 愛だけを残せ(remix)

4. 悪女

5. あした

6. タクシードライバー

7. with

8. 最後の女神

9. 慕情

10. 帰省

11. たかが愛

12. 風の笛

13. 誕生



初回盤特典DVD

1. Nobody Is Right 〜中島みゆき TOUR 2010 より



中島みゆき『ここにいるよ』特設ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/miyuki_kokoniiruyo/